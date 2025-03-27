驚險！毒蟲拒檢闖紅燈撞車起火 警先破窗救3人再壓制

毒蟲危駕拒檢闖紅燈撞車竄火，警方先破窗救出3人再壓制，熱心民眾持滅火器幫忙滅火。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/03/27 11:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕52歲陳姓男子駕車搭載35歲溫姓、41歲飽姓男子，今（27）日凌晨3點多因違規遇警攔查拒停，從桃園市桃園區一路高速違規逃往八德區，半途與另輛自小客車發生碰撞，警方趕抵喝令3人下車，3人仍拒不開門，豈料，車頭突然冒出大量白煙、火光，警方立即破窗將3人拉出，熱心民眾趕緊幫忙持滅火器滅火，警方也車內起獲「喪屍煙彈」及安非他命等毒品。

警方表示，桃園警分局埔子派出所警員吳俊逸及林陸羿呈巡邏時，在桃園區玉山街發現1輛自小客未依規定使用方向燈，攔查時該車立即加速逃逸，員警保持安全距離在後尾隨並通報警網支援，該自小客駕駛沿路闖越紅燈、蛇行及逆向行駛，一路往八德區方向逃逸，在八德區介壽路與建國路再次闖越紅燈時，與橫向自小客發生碰撞後停下，員警立即喝令車內人員配合受檢，但車內3人拒不開門，此時車輛引擎室冒出白煙且有火光，員警擔心車輛起火危害車內人員生命，立即以警棍破窗將3人拉下車壓制，支援警力迅速趕到協助，熱心民眾拿來滅火器協助撲滅火勢。

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經查車內3人分別為駕駛陳男、副駕駛座溫男及後座鮑男，員警於車內起獲2級依托咪酯及安非他命等毒品，全案訊後依法移請桃園地檢署偵辦，另陳男駕車逃逸時交通違規部分，員警均已依法告發。

毒蟲危駕拒檢闖紅燈撞車竄火，警方先破窗救出3人再壓制，熱心民眾持滅火器幫忙滅火。（記者鄭淑婷翻攝）

52歲陳姓男子駕車搭載35歲溫姓、41歲飽姓男子，27日凌晨3點多因違規遇警攔查拒停，從桃園市桃園區一路高速逃往八德區。（記者鄭淑婷翻攝）

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