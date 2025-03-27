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    首頁　>　社會

    不滿中客來台旅遊政策......民宿老闆轟數發部3槍 二審仍判4年10月

    男子張盛德持長短槍掃射數位部大門被判刑。（資料照）

    男子張盛德持長短槍掃射數位部大門被判刑。（資料照）

    2025/03/27 11:07

    〔記者楊國文／台北報導〕南投民宿老闆張盛德，不滿政府對中國人士來台旅遊政策，去年竟持長、短槍，朝數位發展部大門、指示牌連轟3槍洩憤，一審被判刑4年10月、併科罰金8萬元，張男上訴高等法院審理表示，開槍犯行造成社會恐慌，深感悔悟，高院今上午判決上訴駁回，仍判4年10月，可上訴三審。

    檢方調查，2020年張男花27萬元，向綽號「阿力」的男子購買具殺傷力的制式霰彈槍1把、非制式手槍1把、制式霰彈30顆、制式子彈10顆、非制式子彈27顆，並藏放在他經營的民宿房間內。

    張男因不滿政府對中國人士來台旅遊的相關政策，去年3月間開車到數位發展部進行勘察，同月27日經陸續聯繫親友、記者預告即將犯案，張男於同月28日上午8時許再租車二度前往數位部開槍。

    檢方查出，張男先在數發部停車場將子彈分別裝入長短槍並上膛，再裝進黑色登山包，隨後下車走到大門旁，從包包取出槍枝，朝1樓內部射擊2槍。

    張男接著搭電梯欲前往2樓數位部長、次長辦公室，所幸警衛即時拉下鐵門阻擋；後來張男返回1樓，朝玻璃大門再開一槍，導致玻璃、指示牌、盆栽等物破碎。

    檢方偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有制式槍枝、持制式槍枝於公眾場所開槍射擊等罪，將張男起訴。台北地院判張男4年10月、併科罰金8萬元。全案上訴高院審理。

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