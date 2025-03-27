扶起來就沒事？台中翁開車巷內撞倒機車肇逃 監視器全都錄

老翁在巷弄內轉彎撞倒機車。（民眾提供）

2025/03/27 10:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一名老翁近日開車在巷弄內轉彎時，不慎撞倒路旁停放機車，竟然只若無其事扶起機車，整理好掉落安全帽後就離去，沒報警處理，沒想到被監視器拍得一清二楚，警方循線通知到案，老翁這才驚覺無心之舉恐吃罰單，甚至可能面臨吊照處分！

台中市警第五分局今天指出，該分局交通分隊上週五接獲報案，華美西街二段巷內有機車被撞倒，警員蘇建銘到場處理，24歲潘姓機車車主指稱，機車停放在租屋處旁，當天早上出門要騎乘時，發現停放位置被移動過，且左側車殻有受損痕跡，懷疑愛車「遭毒手」於是報警求助。

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蘇員檢視發現，潘男停放機車位置剛好在民宅的監視器拍攝範圍內，經調閱影像發現，曾有一輛白色轎車在巷內轉彎，疑因空間太小不慎撞上機車，導致機車倒地，2頂安全帽也掉落在地，駕駛卻絲毫不慌張，下車後只是把機車扶起來、將安全帽擺回原位，然後就直接駕車離開。

警方隨後根據轎車車牌以車追人，通知79歲戴姓車主到案；警方呼籲，無論事故大小，發生車禍後應即刻停車並通知警方處理，以釐清肇事責任，逕自離開事故現場不僅無助問題解決，還可能被視為肇事逃逸逃離事故現場。

警方將依道路交通管理處罰條例第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」予以告發。

老翁扶起機車。（民眾提供）

老翁隨即開車離開現場。（民眾提供）

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