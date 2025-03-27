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    國1大貨車追撞釀火燒車！1駕駛遭火噬身亡

    國道大貨車追撞釀火燒車，1駕駛死亡。（民眾提供）

    國道大貨車追撞釀火燒車，1駕駛死亡。（民眾提供）

    2025/03/27 10:35

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕28歲潘姓男子26日深夜10點多駕駛大貨車行經國道1號北上153公里處、苗栗三義鄉路段一處爬坡車道時，不知何故撞上前方由34歲張男駕駛的大貨車，潘男因車頭受損嚴重無法自行脫困，火勢燃燒後，到場消防人員破壞潘男車頭，發現潘男已經死亡。

    苗栗縣政府消防局昨天獲報國道火燒車後，出動苗栗縣三義分隊、台中后里及外埔分隊共計7車12人，但發現2輛車已經全面燃燒，張男與同車的45歲葉男倉皇逃出車外，但潘男則受困，無法逃生，遭到烈火吞噬。

    國道警方今天表示，事故於今凌晨0點25分排除，除死者潘男，張男與葉男分別為胸部挫傷、背部受傷。張男酒測值為0；潘男報驗待測，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

    國道警方也呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照；駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

    苗栗縣消防局獲報到場救援。（民眾提供）

    苗栗縣消防局獲報到場救援。（民眾提供）

    苗栗縣消防局獲報到場救援。（民眾提供）

    苗栗縣消防局獲報到場救援。（民眾提供）

    國道大貨車追撞釀火燒車，1駕駛死亡。（民眾提供）

    國道大貨車追撞釀火燒車，1駕駛死亡。（民眾提供）

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