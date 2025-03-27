賴士葆車禍撞行人案外案 北市警涉洩密起訴

國民黨立委賴士葆去年車禍後曾在立院鞠躬致歉。（資料照）

2025/03/27 10:36

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨立委賴士葆去年7月9日晚間開車行經台北市瑞安街208巷，撞上兩名要過斑馬線的婦人，賴事後出面開記者會道歉，並與被害者和解；未料，大安警分局交通分隊洪姓男警員在車禍發生後，涉嫌把車禍照片、行車記錄器提供給《獨家報導》劉姓採訪主任，車禍經媒體報導並引用相關照片，挨撞的2名行人認為個資外洩而提告，台北地檢署今依違反個人資料保護法及刑法公務員洩漏國防以外之秘密等罪嫌起訴洪員。

這起車禍發生在去年7月9日晚間9時許，賴士葆駕車行經北市瑞安街208巷與瑞安街208巷24弄時，撞上2名女行人，他事後為此召開記者會鞠躬道歉，並說這是他生平第一次撞到人，以前只有被撞過，他會負完全責任，並聲稱已取得諒解，未來會更加小心；據了解，賴案發後確實與被害者和解。

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怎料，這起車禍竟然爆發案外案，檢方查出，當時車禍發生後，一名洪姓女警先到場處理，利用M-Police查詢3人個資，並以手機翻拍後回傳LINE群組，以回報大安警分局瑞安派出所案件處理情形；稍晚，大安警分局交通分隊倪姓警員也抵達現場，與洪女交接車禍案件當事人資料，在取得賴士葆的行車記錄器後，將本案照片、行車記錄器檔案回傳LINE群組報告交通分隊處理情形。

檢方查出，7月10日凌晨0時許，大安警分局交通分隊洪姓男警員在群組看到這些資料後，涉嫌透過LINE將本案照片及行車記錄器檔案，傳給《獨家報導》劉姓採訪主任，因車禍經媒體報導並引用本案照片，2名挨撞的行人提告；檢方認定劉員涉犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料及公務員洩漏國防以外之秘密等罪嫌起訴洪員。

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