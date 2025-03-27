新北檢警直搗詐團在台基地 瓦解跨境詐騙鏈

新北檢警破獲境外詐團在台灣的中繼機房，逮獲首腦葉嫌等6嫌，起出現金、冷錢包、鎮暴槍、刀棍等大批證物，瓦解跨國詐團，續追其餘犯行，追查潛在被害人。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/27 10:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕詐騙集團葉姓首腦在台籌組機房，招兵買馬配合境外詐騙集團運作，新北市警林口分局、刑大從查獲車手溯源調查，追查金流及幕後集團，掌握在台灣最上游詐團機房，凌晨突擊攻堅機房，逮獲首腦葉嫌及5名手下等6嫌，起出120萬元現金、冷錢包、USB帳冊、一批鎮暴槍、刀棍等證物，持續清查潛在被害人及暴力犯罪犯行。

警方查出，葉嫌設置機房專為境外詐騙集團徵募車手、派遣監控車手，偽裝成投資公司業務，對外提領被害人遭詐款項，取得鉅款後轉換虛擬貨幣匯回上游集團，規避國際金流，涉嫌透過機房操控車手協助境外詐欺集團運作；警方報請新北地方檢察署指揮偵辦，25日聯手新北保大霹靂小組，凌晨一時許攻堅。

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警方持搜索票及拘票，攻堅突襲詐團機房，當場拘提葉嫌及手下21歲錢男、吳男、26歲關男、30歲蔡男、33歲吳男共6嫌，查扣120萬元贓款、4個冷錢包、USB帳冊，多支行動電話、筆電、監視器主機、點鈔機等大量不法所得與犯罪工具；現場也起出鎮暴槍、模擬槍及各類刀械，警方懷疑詐團不僅從事金流犯罪，也涉及暴力犯罪，進一步清查犯行。

警方說，這次行動瓦解詐欺集團在台的車手組織，更截斷跨境詐騙金流的樞紐中繼；警方將全案依詐欺、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並聲請羈押禁見，持續追溯上游及幕後黑手。

警方說，冷錢包為離線儲存虛擬貨幣「私鑰」的裝置，形似隨身碟、IC卡，冷錢包裡裝的不是存款、虛擬幣，而是私鑰，持有人的加密虛擬貨幣，仍記錄區塊鏈上；只是當需移動虛擬幣資金時，持有人簽署「放行」、數位簽章時，是在「離線、隔絕於網路」的冷錢包中進行；放行、許可在不連網情形下完成，事後發送到到區塊鏈，完成該筆交易。

近年虛擬幣玩家習慣使用冷錢包離線存取加虛擬幣，不但難以被駭客竊取，更避免託管給交易所，面臨機構倒閉風險；而冷錢包遺失或毀損，只要記下創建冷錢包時的「助記關鍵字」，就能在支援相同區塊鏈的冷錢包開啟，取回虛擬幣。

新北檢警破獲境外詐團在台灣的中繼機房，逮獲首腦葉嫌等6嫌，起出現金、冷錢包、鎮暴槍、刀棍等大批證物，瓦解跨國詐團，續追其餘犯行，追查潛在被害人。（記者吳仁捷翻攝）

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