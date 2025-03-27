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    高雄老司機排毒街慘了！養生館內從事性交易警掃蕩法辦4女3男

    養生館掛羊頭賣狗肉從事色情交易，還大肆登廣告拉客。（民眾提供）

    養生館掛羊頭賣狗肉從事色情交易，還大肆登廣告拉客。（民眾提供）

    2025/03/27 09:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄老司機口中的「排毒街」慘了，三民一分局警方突擊掃蕩掛羊頭賣狗肉的養生館，查獲4名越南女子涉嫌賣淫，其中3名越南女子已拿到台灣的身分證，將交由移民署調查是否涉及假結婚，警方找來陳姓負責人到案說明後，依妨害風化案罪嫌移送法辦。

    據了解，員警持搜索票衝入現場時，現場還有2組客人及女服務生在場，面對突如其來現身的員警，均嚇傻待在原地不動，陳姓、李姓男客表示下班後，想放鬆舒壓卻遇警方取締；經查女服務生以90分鐘2100元代價，從事半套性交易。

    警方於現場查扣手機、營收日報表及性交易所得新臺幣3400元等相關證物，查獲女服務生吳女（40歲，本國籍越裔）、陳女（46歲，越南籍）分別與客人陳男（38歲）、李男（32歲）從事非法半套性交易，另查獲女服務生阮女（48歲，本國籍越裔）及阮女（35歲，本國籍越裔）曾從事性交易。

    三民一分局表示，吳女等4名女服務生及2名男客，今依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處，後續針對涉案養生館行政違規部分，將運用第三方警政策略，函報市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。

    老司機的排毒街慘了，養生館內從事性交易警掃蕩法辦4女3男，被警突襲當場逮獲。（民眾提供）

    老司機的排毒街慘了，養生館內從事性交易警掃蕩法辦4女3男，被警突襲當場逮獲。（民眾提供）

    高雄養生館內從事性交易警掃蕩法辦7人。（民眾提供）

    高雄養生館內從事性交易警掃蕩法辦7人。（民眾提供）

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