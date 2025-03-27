彰縣警銀聯手2個月阻詐逾6千萬 獲警署打詐6連霸

彰化縣警銀聯手2個月阻詐逾6千萬元，獲警署打詐6連霸。（資料照）

2025/03/27 08:34

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局與金融機構聯合阻詐，成果斐然！據統計，2個月來彰化縣攔阻金額達6435萬1288元，較去年同期大幅提升；另於查緝詐欺犯罪，警方今年執行第1波打詐專案，查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得4065萬餘元，自2023年起已連續6次均獲警政署評核分組第1。

縣警局統計，今年1至2月民眾受詐臨櫃匯款，針對行員關懷提問回覆理由，以買房或房屋裝潢修繕51件最多，其次為親戚朋友借錢43件，第3為工程款或貸款25件。

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警方指出，阻詐成功與否的關鍵，在於行員是否能夠識破詐騙集團教導民眾的說詞，平日員警積極走訪轄內各金融機構，宣導最新詐騙手法與攔阻失敗案例，讓行員能時刻保持警覺，對於每一位臨櫃辦理業務的民眾多一份關心，並且細心觀察，就能從中發覺潛在詐騙被害人，並即時通報警察到場，順利攔阻詐騙。

彰化縣警局長陳明君表示，金融機構行員攔阻詐騙是需要耐心與毅力的，警察局與金融機構越努力阻詐，詐騙集團就越難以取款，為保護金融機構行員的安全，警方將持續加強各金融機構的安全維護工作，讓行員執行阻詐時，能無後顧之憂，大家合力聯防，配合行政院政策，讓詐騙集團「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化警方今年執行第1波打詐專案，查獲詐欺集團28件161人。（圖由警方提供）

彰化縣警局與金融機構聯合阻詐，2個月來攔阻金額6435萬餘元。（圖由警方提供）

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