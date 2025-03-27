瓦斯槽車駕駛貿然右轉 壓死腳踏車騎士

瓦斯槽車駕駛貿然右轉壓死腳踏車騎士，新竹地院判刑。（情境照）

2025/03/27 08:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣液態瓦斯槽車駕駛陳男開車行經路口時，未先轉入慢車道即貿然右轉，竟輾壓騎腳踏車經過的年輕人致死，新竹地院依過失致死罪判刑。

法官調查，46歲的陳男是液態瓦斯槽車駕駛，於民國去年3月13日下午5點多開車行經新竹縣竹北市中華路，未注意先換入慢車道，即貿然在中外車道上右轉，當時陳男騎腳踏車遭撞及並輾壓，致受有氣血胸、左下肢開放性骨折、骨盆雙下肢碾壓傷，導致創傷性休克送醫不治。

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法官審酌被告為職業駕駛，領有適當之駕駛執照，並有18年駕駛聯結車經驗，而肇事路口為其平日工作駕車經常通過路線，卻未能小心駕駛，明知其駕駛之營業貨運曳引車後拉自用半拖高壓罐槽車，無法從新竹市中華路外側車道於肇事路口順利右轉，卻為貪圖一時方便，違規於劃有直行箭頭標線之中外車道逕行右轉，致使外側車道騎乘腳踏車直行通過該路口之被害人遭受撞擊輾壓而肇生本案車禍事故，使被害人因此喪失寶貴之性命，所生危害永難彌補，尤對被害人之家屬而言，該年輕生命之驟然逝去，乃不可承受之痛。

被告雖坦承犯行，於本案亦構成自首，且與被害人家屬洽談和解事宜，然未能獲諒解而無法達成和解，審酌被告為本案車禍事故之唯一肇事原因，其本可輕易避免該車禍憾事之發生，卻仍輕忽，足見被告違反注意義務之情節實屬重大，最後依過失致人於死罪判刑8月。

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