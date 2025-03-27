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    首頁　>　社會

    到中國念醫科回台做醫美 女密醫害4人險毀容

    杜女未取得醫師證照，卻執行醫美療程、造成4人受傷害，台南地院判杜女1年10月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    杜女未取得醫師證照，卻執行醫美療程、造成4人受傷害，台南地院判杜女1年10月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/03/27 00:19

    〔記者王俊忠／台南報導〕自稱到中國福建省念大學醫科的杜姓女子，告知友人小君具中國醫師資格、並說自己是台北「林醫師」。小君信以為真、介紹友人給杜女做醫美療程，4人卻出現蜂窩性組織炎與臉部腫塊等傷害，提告才知杜女是密醫。台南地院依違反醫師法判杜女1年10月徒刑。

    判決指出，杜姓女子曾在我國念藥理科大、再到中國福建念大學醫科畢業，但未取得我國醫師證照，她明知自己在國內並非合格醫師、不得執行醫療業務，仍把一些醫學美容相關設備、器材擺放在小君位於台南的租屋處，當作醫美療程場所。

    小君向黃姓友人介紹杜女是林醫師、在台北醫美診所的醫師，做了10幾年醫美很有經驗，很專業可以相信。黃女因此找杜女做醫美療程；黃女另介紹小宜、小宜又介紹另兩人給杜女，黃女等4人各自付費，於2023年4月至6月間到杜女處做臉部施打高濃度血小板血漿（即PRP增生療法）、童顏針、肉毒桿菌、玻尿酸、消脂針、埋線、消炎針等。

    不料，黃女與小宜做完後兩人臉部嚴重過敏合併蜂窩性組織炎；其他兩人的臉部也有多發性腫塊或瘀青的傷害。4名受害人向台南地檢署提告、才知杜女是密醫。南院法官審認杜女觸犯詐財、過失傷害與醫師法3罪，因她未與4名受害人和解取得原諒，依從一重罪的醫師法中，非法執行醫療業務罪對杜女判刑1年10月，可上訴。

    至於受害人雖然是小君介紹給杜女並居中聯絡，但小君是在案發後、大家鬧翻，才知悉杜女是密醫。法官認定小君與杜女無犯意聯絡、並非共同正犯，判小君無罪。

    台南市立安南醫院院長、整形外科醫師林聖哲表示，民眾在國內想做醫美療程，可優先尋求皮膚科或整形外科醫師診治；但因為國內美容醫學並未列入次專科，其他科別醫師若經過適當訓練，也可執行醫美療程，所以就醫美的重點，一定要看求診的醫師有無我國合格的醫師證書，避免找私下口耳相傳、來歷不明的醫師，當心花大錢又對自己造成傷害，得不償失。

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