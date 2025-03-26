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    彰化火車站天橋男女街友蓋被放閃？ 網：台中火車站更誇張

    彰化火車站跨站人行陸橋有街友席地而睡，街友把家當舖在地上，猶如當成自己家。 （記者湯世名攝）

    彰化火車站跨站人行陸橋有街友席地而睡，街友把家當舖在地上，猶如當成自己家。 （記者湯世名攝）

    2025/03/26 20:47

    〔記者湯世名／彰化報導〕有民眾經過彰化火車站跨站人行陸橋時，發現陸橋許多街友席地而睡，還有街友把全部家當舖在地上，民眾直呼「如無政府狀態！」更有網友稱曾看到男女街友蓋同一條棉被，當街放閃；但有網友稱台中火車站街友更多更誇張，甚至睡在手扶梯前。

    有民眾在臉書社團PO文指出，彰化火車站的街友最近是不是有點誇張？大門直接躺平，火車站天橋好幾組就算了，還有直接佔據一半人行道的，「現在是無政府狀態嗎？」相關單位能不能介入驅離？

    有網友指稱，曾有街友被介入收容，但因為受不了宿舍規矩，例如規定門禁時間，寧可搬離繼續當街友；還有網友稱，用乞討比較輕鬆，有吃有喝還有錢可買菸酒檳榔吃，運氣好的話一天可乞討到上千元。

    另有網友憂心指出，他兒子也都很害怕，要他不要走人行陸橋；學生通行難免都會畏懼吧？尤其有次晚間帶小孩老婆經過，街友下半身褲子下拉躺著直接遛鳥，簡直嚇壞人；有網友則說，其實街友不可惡，可惡的是隨地便溺，曾親眼目睹尿在噴水池旁公車站牌的長椅上；甚至有網友表示，自己的女兒曾被街友搭訕，把女兒嚇壞。

    不過也有網友指出，到台中火車站看到各種形色的街友，才發現原來彰化的還好而已；台中火車站之前還看過直接大便的。另有網友說，有機會到台北車站看看，以為來到收容中心，四周不少外國旅客，實在丟臉。

    有網友說，好像有火車站的地方就會有街友，只能勸導跟安置，如果他們不要也不能強制，有的街友真正是有困難的，令人感到不捨，希望政府單位安置。

    有民眾經過彰化火車站跨站人行陸橋時，發現街友把全部家當舖在地上。（記者湯世名攝）

    有民眾經過彰化火車站跨站人行陸橋時，發現街友把全部家當舖在地上。（記者湯世名攝）

    彰化火車站前廣場與跨站人行陸橋都有街友出沒。 （記者湯世名攝）

    彰化火車站前廣場與跨站人行陸橋都有街友出沒。 （記者湯世名攝）

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