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    首頁　>　社會

    曾是軍方代言人 女士官遷空戶涉幽靈人口栽了

    長相清秀胡姓正妹女士官，曾為軍方代言，涉幽靈人口案，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    長相清秀胡姓正妹女士官，曾為軍方代言，涉幽靈人口案，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2025/03/26 19:34

    〔記者鮑建信／高雄報導〕曾為國軍形象代言的胡姓正妹女士官，在屏東服役期間，為讓阿姨能夠順利當選村長，涉嫌幫忙遷入空戶，充當幽靈人口，被高等法院高雄分院依違反選罷法，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    判決書指出，2022年間，王姓女子（判刑定讞）有意參選屏東縣佳冬鄉賴家村村長選舉，姪女胡姓士官為能讓她能夠順利當選，乃於4月29日，在她陪同下，前往枋寮戶政事務洽公，把戶籍自高雄市仁武區遷入選區，卻未居住在該處。

    屏東地檢署檢察官偵辦王女涉嫌違反選罷法案，深入追查發現胡女涉嫌充當幽靈人口，依法提起公訴。

    屏東地院依違反選舉罷免法，判處胡女有期徒刑半年，如易科罰金，以1000元折算1日，褫奪公權2年。她不服上訴指出，為了要申請符合軍中外宿資格才會遷戶籍，當時並不知道阿姨要選村長，否認犯行。

    高雄高分院調查，胡女自承未在賴家村住過，而先前申請外宿並通過的住址是在仁武區，所辯不足採信，判決上訴駁回，尚未定案。

    據悉，胡女因長相清秀，曾為軍方代言人，案發後已申請退役。

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