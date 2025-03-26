「百億總裁」陳政谷、涉貪警林明佐交保更裁 增電子腳環居家監控

前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐坐輪椅出庭，稱願意戴電子腳鐐。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/26 19:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護賭博、洗錢等犯罪，台中地院裁定陳政谷2億元、林明佐1200萬元交保，中檢抗告，高等法院台中分院撤銷發回，台中地院今天重裁，2人都限制住居，戴電子腳環、居家監控，並每週兩次至轄區派出所報到。

陳政谷今天下午由律師陪同出庭，他強調，自己沒犯罪，戴電子腳鐐損害他的人格，一審羈押最長九個月，他如果羈押，到今年5月22日就屆滿九個月，頂多也就只剩兩個月不到。

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坐著輪椅，由律師推著輪椅出庭的林明佐則說，他願意戴上電子腳鐐，但也請合議庭考量他罹患脊髓細胞瘤，需要持續治療，至於2人是否繼續羈押，還是再度交保，或改為戴電子腳鐐等監控設備，至晚間6時40分為止，台中地院還在裁定中。

九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護賭博、洗錢等犯罪，獲利438億元，台中地院本月17與18日，陸續裁定陳政谷2億元、林明佐1200萬元交保，台中地檢署提起抗告，指二人沒有諸如電子腳鐐等適當電子監控設備，恐有逃亡疑慮，高等法院台中分院認為陳政谷打算買私人飛機，林明佐則無固定住所，都有潛逃疑慮為由，裁定撤銷二人交保，發回台中地院重裁。

二審的主要理由，針對陳政谷部分，是他在檢調偵查時，曾到桃園機場試圖出國，被攔下之後，又曾經躲到高雄，檢調搜索時還關機，還委託手下徐培菁（林明佐的同居女友，曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，有「台灣最美董座」之稱），詢問購買空巴（空中巴士）私人飛機，「足茲證明被告財務資力極為雄厚，確實有逃亡海外之能力」。

林明佐部分，則是他涉貪高達4451萬餘元，包含不明來源財產1216萬餘元，涉嫌觸犯違背職務收賄罪等最輕十年以上重罪，且之前住台中市警局，之後改住同居女友徐培菁（同案被告之一）住處，「無固定住居所」，涉貪金額龐大，確實有逃亡可能。

九州博弈集團總裁陳政谷說，電子腳鐐污衊人格，他寧願羈押，也不要戴。（記者張瑞楨攝）

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