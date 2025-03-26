被狼師性侵長達2年求償百萬 法官駁回原因曝

女子遭狼師性侵，因超出10年時交，求償百萬元落空。（資料照）

2025/03/26 18:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化溪湖鎮現年56歲的戴姓數學名師，被控於2003年至2016年間，強制猥褻或強制性交8名女國中生共19次，二審遭判16年徒刑。其中一名被害女子因遭戴師強制性交長達2年，求償精神撫慰金100萬元及利息，民事庭認為已超過民法規定10年時效，將聲請駁回。

被害女子在國中階段，於2005年至2007年期間到戴師開設的家教班上課，被戴師連續性侵，她主張，刑事庭已作出判決，請求損害賠償100萬元及利息。

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她向法官表示，2005年4月1日前後，被告以單獨輔導為由，將她帶到臥室，以棉被遮掩後性侵，致其下體撕裂出血，當時因年幼無知，初期未意識到遭受性侵，僅向女同學透露，直到16歲前每週持續性侵，並脅迫她以「老公」相稱。

戴師否認對女學生強制性侵，僅坦承確有師生關係，當時還有其他當年女同學證稱，有聽聞其他同學稱看到雙方簡訊互稱「老公」、「老婆」，對於案情陳述與其他證人證述明顯不符，認為原告請求的精神慰撫金過高，且事件發生在2005年，於2024年1月22日才提起民事求償，已過了民法10年時效，拒絕給付。

女學生說，她回想被告行徑時，身心靈產生痛苦，受有精神及心理損害，被告係利用老師權威對她進行妨害性自主行為，她礙於被告權威及社會觀感，不敢主張相關權利，被告主張時效抗辯，悖於誠信原則、公平正義，這是權利濫用。

法院審酌原告及相關證人的證詞，認為原告提出的民事訴訟已超過民法規定的10年時效，將聲請駁回。

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