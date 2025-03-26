開豪車外送人頭卡、回收手機滅證 通訊行老闆助攻詐團下場曝

警方當街逮捕林男。（警方提供）

2025/03/26 19:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑警大隊宣布破獲一起通訊行涉入詐騙案件，林姓業者專門販賣人頭門號卡、黑莓卡給詐騙集團，供其註冊通訊及交友軟體行騙，甚至還開著百萬進口名車親自送貨到府，並協助回收手機「滅證」，警方查扣大量贓證物，詢後依加重詐欺等罪移送法辦，檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵八隊今天說明案情指出，23歲林姓業者專門透過網路交易，將大量人頭SIM卡及國外漫遊不計名預付黑莓卡賣給詐欺機房，幫助詐團註冊假帳號認證通訊及交友軟體，進而詐騙民眾金錢，更令人震驚的是，他不僅親自開著百萬名車外送到府，還額外提供「售後服務」，協助詐團回收手機還原滅證，藉刪除資料確保不留痕跡。

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案經會同刑事局偵八大隊第六隊、彰化縣員林分局共組專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦，警方蒐證多時，確認其涉及詐騙犯罪鏈條後收網，當天持搜索票前往查緝，除當街逮捕林男，並查扣超過百張人頭SIM卡及黑莓卡、筆電、SIM卡轉接器、門號申請書，以及作案用的BMW轎車及現金7萬7300元等贓證物。

警方詢後將林男依以違反《加重詐欺罪》及《洗錢防制法》移送南投地檢署偵辦，檢方審理後認定其犯罪事證明確全案近日偵結起訴，並建請法院宣告沒收不法所得及該輛BMW轎車。

台中市刑大呼籲，目前詐欺集團多透過通訊軟體誘騙民眾，務必提高警覺，若與不肖業者配合以「辦門號換現金」則有高度違法風險，切勿心存僥倖，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警局將從優核發民眾協助破案檢舉獎金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣人頭卡等證物。（警方提供）

警方查扣林男用來外送人頭卡的BMW轎車。（警方提供）

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