離譜！宜蘭法拍屋遭侵入 拆光裝潢成毛胚屋

宜蘭市城隍街頂樓加蓋建物，預計4月1日法拍，卻被發現遭拆光屋內隔間成毛胚屋。（宜蘭分署提供）

2025/03/26 17:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市城隍街一棟4樓建築的頂樓加蓋建物，預計4月1日將以底價70萬元法拍，屋主家人昨路過發現被人拆光室內裝潢，成了毛胚屋相當錯愕，行政執行署宜蘭分署獲報，會同警方調查，工人否認拆屋，稱有業主要求進駐「拌水泥」裝潢，目前已停拍，並交由警方追查擅自拆屋犯嫌。

遭法拍的建築位於宜蘭市精華地段，陳姓屋主於1994年在4樓頂增建，雖未辦理保存登記，但有課房屋稅可以轉讓，隨著其他樓層易主，屋主也搬離頂樓加蓋建物，因欠稅超過63萬元，被宜蘭分署法拍，去年10月25日遭貼封條，25坪建物預計今年4月1日，以每坪2萬7千餘元首拍。

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不過就在拍賣前夕，陳姓屋主的父親昨天中午路過老家，竟發現鐵皮牆面遭開口，還有工人懸吊物品上樓，驚覺查封建物遭人入侵並拆除，立即通知宜蘭分署，隨後執行官率書記官趕到現場，發現內部隔間遭破壞，僅剩四面牆及廁所。

宜蘭分署指出，內部還被堆放大量施工器具、水泥及攪拌機具，查封條已不知去向，分署立即通知警方到場搜證並告發偵辦，另因公告拍賣標的現況已與公告不符，立即停止建物拍賣。

宜蘭分署表示，查封標的如遭不法破壞，將依法送辦，絕不寬貸，擅自撕毀、污穢、移動封條或為違背其效力行為，可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金的刑事責任。

據了解，警方已受理報案並積極追查拆屋犯嫌，由於工人三緘其口不願透露業主訊息，也否認拆屋，拆除裝潢時間更不可考，但因現場進駐泥作等疑似準備隔間裝潢設備，已縮小偵辦範圍，不排除朝其他樓層持有人進行調查，相關行為除犯毀損封條外，另恐涉及財損及入侵民宅。

宜蘭市法拍屋被不明人士拆光裝潢成毛胚屋，還進駐水泥及裝潢機具等設備。（宜蘭分署提供）

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