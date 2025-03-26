打詐雲林祭百萬獎金！成功阻詐最高可領9000元

雲林縣警局祭出百萬獎金，鼓勵全民一同阻詐。（記者李文德攝）

2025/03/26 17:36

〔記者李文德／雲林報導〕全民一同阻詐，雲林縣警察局統計，去年民眾通報並查獲詐欺車手、犯嫌案件共89件，且逐年增加。警局為鼓勵民眾勇於通報檢舉詐騙案，祭出100萬元獎勵金，即日起凡民眾成功阻詐案件，每案最高可領9000元獎金。

縣警局下午召開治安會報，由雲林縣長張麗善、警察局長李建民等人出席，除表揚警員、銀行行員攔阻詐騙案有功、頒發獎勵金外，更公布攔阻詐騙成果。

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李建民指出，去年警局結合金融機構、超商等各界力量，成立「打詐雲林隊」，成功攔阻民眾受詐騙案件共414件，阻攔近2.2億元，較前年相較增加137件。其中由民眾通報並查獲詐欺車手案件共89件，占比21%左右，顯示全民防詐意識提升。

縣警局舉例，日前雲林縣地方法院一名女法官到超商買早餐，看見52歲李姓男子形跡可疑，頗像詐騙集團車手，立即連繫雲林地檢署、虎尾警分局處理，經員警佯裝一般顧客等待被害人到場後，警方表明身分將李男逮捕，李聲押禁見獲准。

李建民表示，警察局編列了300萬破案獎勵金，其中有100萬將作為民眾檢舉詐騙集團的獎金，成功查獲車手，每案可領3000元，另成功攔阻金額達1000萬元以上，還可領6000元獎勵金，換算下來最高可領9000元。

張麗善表示，希望透過警民聯手，將不法行為造成的社會危害降到最低，警民合心，守護我們鄉親生命財產安全。

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