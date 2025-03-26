中捷隨機殺人案凶手洪淨下跪 願意好好面對受害人

犯下中捷隨機殺人的洪淨，開庭下跪道歉，他感謝父母不放棄他，也盼望法官能了解他的本意。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/26 16:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲護理專科學生洪淨，去年5月21日搭台中捷運時，持3把刀砍傷呂姓高中生與被稱為「長髮哥」的許瑞顯2人，台中地院依殺人未遂罪判刑10年，他上訴二審，今天（26日）高等法院台中分院開庭時，洪淨下跪並訴諸以情說，感謝爸媽沒放棄他，他願意好好面對受害人，希望法官明白他的心意。

洪淨於一審時態度反覆，他原本坦承犯行，之後又否認有殺人犯意，宣稱只想傷害人，一審認為他行凶時精神正常，且犯案前先買刀、戴手套，並對乘客要害部位揮砍，顯示他有殺人之心，想要毀滅自我，依此判刑10年。

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今天高等法院台中分院二審開庭時，洪淨在法警勸阻下，仍執意向到庭的被害人呂姓高中生下跪道歉，他還唸自己寫的信，指自己年幼時遭遇家庭事故，13歲至19歲又生病，在學校被霸凌，他忍耐了5年，沒有人知道他經歷什麼，不過，他被羈押期間，在看守所遇到很多人，他為自己不成熟的行為（指行凶）深感抱歉。

洪淨還強調自己犯案前吞了48顆藥，之後藥效而頭暈無力，當時他想犯下恐怖的行為，讓警察開槍射殺他，他不敢離世，才萌生行凶之意，不過，事發之後，他感謝父母沒有放棄他，他也是首次感受家庭溫暖，他對傷者2人深感抱歉，也對中捷與乘客，以及受到恐慌的社會大眾致歉，他已經知道要珍惜自己，活著就有希望，他願意好好面對被害人。

洪淨並與律師一再強調，沒有殺人、致人於死之意，洪淨下跪強調，就算無法減刑，他也希望法官能了解他的本意，不過，蒞庭檢察官反駁說，洪淨殺人的犯意堅定，案發前就告訴老師，他想要殺老師，還刻意選在5月21日，鄭捷犯案10週年當天行凶，希望能引發媒體關注，被乘客聯手奪刀後，又拿取另一把刀，都顯示殺人之心堅定，法官諭知4月23日宣判。

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洪淨（圖右，穿棕衣者）持刀於車廂內隨機砍人。（記者張瑞楨翻攝）

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