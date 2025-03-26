兒毒駕被抓！母喊吊照罰太重 法院1理由撤銷吊扣牌照

梁姓男子2年前毒駕行經基隆市仁二路時睡著，被警方查獲安非他命等毒品，遭監理單位吊扣駕照與牌照2年，梁母為愛子喊冤，法院判不用吊扣牌照。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/26 16:54

〔記者林嘉東／台北報導〕梁姓男子因毒駕被吊扣駕照與汽車牌照2年，梁的父母為愛子喊冤認為，兒子初犯，裁罰未免太重，提起行政訴訟判撤銷處分。台北高等行政法院審理後認為，梁男毒駕違規事實明確，裁罰吊扣駕照2年有理，但梁不是汽車所有人，車子是梁母所有，梁母並沒有毒駕，因此判決撤銷吊扣牌照的處分。

22歲梁姓男子2023年8月間晚間，駕車行經基隆市仁二路、愛三路口等紅綠燈時睡著，警方獲報趕抵發現他的車子併排停在車道上，經敲打車窗叫醒梁後進行盤查，聞到車內有K味，隨後在他車上起獲K他命、安非他命等毒品與開山刀、西瓜刀等刀械；警訊後，將梁依涉犯公共危險等罪嫌偵辦。

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警方在梁男驗尿報告出爐確定含有安非他命與K他命毒品成分後，另依違反道路交通管理處罰條例舉發吊扣梁的駕駛執照與汽車牌照2年，梁的父母不服提起行政訴訟指出，兒子是初犯，被裁處吊扣駕駛執照與汽車牌照2年未免太重，請求法官撤銷台北市區監理所的處分。

法官認為，梁男驗尿結果顯示含有K他命與安非他命成分，除了違反道路交通管理處罰條例外，還涉犯施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪，監理所在刑事案件未確定前，為維護公共秩序，以梁毒駕依違反行政罰「道路交通管理處罰條例」，吊扣梁的駕駛執照2年，裁罰有理，並無違誤。

至於，梁被裁罰吊扣牌照2年部分，法官認為，監理所在吊扣汽車牌照時，應以汽車所有人與駕駛人為同一人時，才能予以吊扣汽車牌照。本案汽車為梁母所有，梁母並不是毒駕行為人，梁母既未毒駕，就不是道路交通管理處罰條例的處罰對象，因此判決撤銷吊扣汽車牌照的處分。

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