警政署、國泰世華、國教署簽署反詐合作意向書 將從學童教育宣導

警政署署長張榮興、國泰世華總經理李偉正、國教署副署長戴淑芬等人簽署反詐合作意向書。（記者邱俊福攝）

2025/03/26 16:53

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙手法不斷迭代，為落實防制民眾遭受詐騙危害，須將反詐觀念深入不同年齡層及不同族群民眾心中，警政署今天攜手國泰世華銀行、教育部國民及學前教育署簽署合作意向書，將採取製作動畫教材、宣導海報等方式，從國小學童教育扎根，建立校園反詐意識。

警政署表示，這次的合作內容，包括結合台灣吧的IP <黑啤及啤下組織>，小學生日常生活可能遇到的詐騙樣態製作反詐宣導動畫，提供給小學作為課程補充教材，以及建立防詐主題網站集結詐騙教育影音、破解手法、易受騙體質測驗，助大眾不只更了解自己，也更懂得如何有效防範詐騙集團。

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另製作防詐宣導海報，於全台警局及派出所1868處及小學2672所張貼；與知名零食品牌聯名推出防詐乖乖包，並於兒童新樂園、北市立天文科學教育館、北市立動物園等等處辦理活動發放。

警政署並強調，未來跟國泰世華、國教署將持續深化合作及資源互助，共同推動反詐教育進入校園，加強全體民眾識詐知能，共同守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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