為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    甲仙男腐屍起爭議！高雄警被控未採「無名屍」處理 圖利殯葬業者

    番姓男子陳屍地點距離住處不到10公尺。（記者黃佳琳翻攝）

    番姓男子陳屍地點距離住處不到10公尺。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/03/26 16:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市甲仙區某禪寺傳出一具男腐屍陳屍園內小徑上，警方獲報前往調查，排除有他殺之嫌，並查出男屍身分及家屬，但疑有殯葬業者不滿，向媒體爆料，指控警方涉嫌圖利其他同行，旗山警分局澄清，死者並非無名屍，且已由家屬領回處理後事，處理程序均合乎規定。

    警方指出，25日上午9點多，民眾報案指出，甲仙區某禪寺出現一具男性腐屍，警方獲報後立即指派鑑識人員到場，經採證後，初步排除有他殺之嫌，而死者陳屍地點，距離68歲潘姓修行者的住處不到10公尺，還在他的住處找到藥袋，警方通知禪寺人員指認，確認死者就是潘男後，立即通知家屬前往處理。

    由於潘男家屬住在北部，為了避免死者遺體持續曝曬在荒野，警方陳報橋頭地檢署後，檢察官指示可以暫時先將死者遺體移往殯儀館，待後續再進行相驗程序；但疑有殯葬業者不滿向媒體爆料，認為警方未依規定，以「無名屍」方式處理，涉嫌圖利其他民間殯葬業者。

    對此，旗山警分局澄清指出，死者在鑑識人員初步採驗時已確認其身分，且衣著完整無外傷及打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，因此通知其家屬並由家屬自行連繫殯葬業者，並沒有違反「無名屍」通報處理規定，而死者遺體也在今天中午由檢方完成刑事相驗，排除他殺嫌疑，已交由家屬領回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播