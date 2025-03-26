甲仙男腐屍起爭議！高雄警被控未採「無名屍」處理 圖利殯葬業者

番姓男子陳屍地點距離住處不到10公尺。（記者黃佳琳翻攝）

2025/03/26 16:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市甲仙區某禪寺傳出一具男腐屍陳屍園內小徑上，警方獲報前往調查，排除有他殺之嫌，並查出男屍身分及家屬，但疑有殯葬業者不滿，向媒體爆料，指控警方涉嫌圖利其他同行，旗山警分局澄清，死者並非無名屍，且已由家屬領回處理後事，處理程序均合乎規定。

警方指出，25日上午9點多，民眾報案指出，甲仙區某禪寺出現一具男性腐屍，警方獲報後立即指派鑑識人員到場，經採證後，初步排除有他殺之嫌，而死者陳屍地點，距離68歲潘姓修行者的住處不到10公尺，還在他的住處找到藥袋，警方通知禪寺人員指認，確認死者就是潘男後，立即通知家屬前往處理。

請繼續往下閱讀...

由於潘男家屬住在北部，為了避免死者遺體持續曝曬在荒野，警方陳報橋頭地檢署後，檢察官指示可以暫時先將死者遺體移往殯儀館，待後續再進行相驗程序；但疑有殯葬業者不滿向媒體爆料，認為警方未依規定，以「無名屍」方式處理，涉嫌圖利其他民間殯葬業者。

對此，旗山警分局澄清指出，死者在鑑識人員初步採驗時已確認其身分，且衣著完整無外傷及打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，因此通知其家屬並由家屬自行連繫殯葬業者，並沒有違反「無名屍」通報處理規定，而死者遺體也在今天中午由檢方完成刑事相驗，排除他殺嫌疑，已交由家屬領回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法