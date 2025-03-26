矯正署敦品中學打籃球被拒暴動 鬧事9學生妨害公務罪嫌起訴

位於桃園市桃園區的矯正署敦品中學。（資料照）

2025/03/26 16:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕矯正署敦品中學侯姓等9名成年學生去年3月間非戶外活動時段要求外出打籃球被拒，涉嫌煽動全班集體鬧事，對管教人員叫囂辱罵、破壞生活區內公物，更潑尿、噴辣椒水攻擊管教人員，桃園地檢署認為侯姓等9名學生涉犯妨害公務執行罪，今天偵結起訴；少年犯部分另由苗栗以北各少年法庭審理中。

檢方調查，去年3月27日下午，在敦品中學受感化教育的侯姓等多名學生在自主學習時間執意要去戶外打籃球，遭李姓教導員拒絕，也未開啟第三生活區的鐵門讓侯等人出去，侯、許、吳3名學生煽動全班集體暴動，包括吳姓學務主任在內等6名管教人員見狀阻止，維持第三生活區現場秩序。

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當天下午2點23分左右，侯生在第三生活區A、B教室等處對吳姓學務主任叫囂「，如果不開門，我們就繼續搖，老師進來我們一定打」，許姓、莊姓、吳姓、陳姓及張姓等8名學生則持續朝吳主任、鍾姓行政組長、楊姓生輔組長及李姓、廖姓教導員、陳姓管理員等多名管教人員怒罵「X你娘」、「死娘砲」等不雅字眼。

多名學生分持警棍、滅火器、掃把或徒手破壞敦品中學所有的監視器螢幕、桌椅、鐵門、鐵捲門、飲水機、導師桌前隔板及壓克力板等物品，洪生還用布條將現場監視器鏡頭蓋住、拔除電源線；莊生、吳生則持尿液穢物對吳主任潑灑；侯、許、吳、陳、張及洪姓等7生分持辣椒水、滅火器攻擊6名管教人員，丟擲水勺、杯子、垃圾桶等物，更持滅火器撞門阻止吳主任等管教人員進入第三生活區維持秩序，最後在校方安撫下事件才告結束。

檢方調查認為，侯姓等9名受感化教育的成年學生，對吳姓學務主任等6名管教人員執行公務時侮辱公務員，觸犯妨害公務及侮辱公務員罪嫌，從重依妨害公務罪嫌起訴。

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