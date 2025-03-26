軍人騎車撞癱行人後 淡水警方一年取締817件未禮讓行人

新北市江姓軍人在淡水撞癱吳姓行人，開庭爭取和解輕判；淡水警分局全家開出817張未禮讓行人罰單，維護人車安全。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/26 16:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市江姓軍人騎機車經過淡水區，撞上通過行人穿越道的吳姓男子，將吳男撞癱，士院開庭時，江男懊悔向吳男家屬道歉，律師補充服役中的江男家境不寬裕，願負連帶責任，替江男賠償450萬元給吳男家屬，爭取輕判，給吳男改過自新機會；淡水警分局於案發後為保護行人安全，去年一整年共取締817件汽機車未禮讓行人，讓駕駛禮讓行人優先通過道路。

20歲江姓軍人2024年1月21日晚上10時許，騎乘機車沿淡水區學府路行經事發路段，直接撞上行走行穿道的63歲吳姓男子，吳男遭撞噴飛倒地昏迷，到院檢查出創傷性蜘蛛網膜下出血、硬腦膜下出血，中樞神經系統功能受損、四肢癱瘓，無法行走，臥病在床。

請繼續往下閱讀...

警方將江男移送，雖無酒駕，但士林地檢署認為江男行經行穿道，未暫停讓行人先過，疏於注意車前狀況貿然前行，依過失致重傷害罪起訴。

據了解，士林地院近日開庭，服役中江男向吳男家屬道歉，表達和解之意，律師轉達吳男家屬，江男雙親願擔任連帶保證人，賠償450萬，表達年僅21歲、經濟勉持的江男爭取和解，法院告知擇期召開調解庭。

淡水分局在案發後，加強取締行車未禮讓行人，據統計，2024年告發取締汽機車未禮讓行人共計817件，目的在於提醒駕駛人行經路口與行人穿越道時，應減速慢行、禮讓行人優先通過，維護人、車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法