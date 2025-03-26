員林火車站前違停多 警長2招解決

機車族把車停在草間彌生的作品四周，引發遊客不悅。（圖由民眾提供）

2025/03/26 16:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林火車站前機車違停嚴重，就連草間彌生作品《我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友》四周都被停滿機車，前來打卡、拍照的遊客，十分掃興，投書台鐵信箱。台鐵員林派出所祭出「花草攻勢」，用數10盆花草阻隔，再配合開單告發，目前已解決機車違停的問題。

員林火車站前違規停車是老問題，主要原是民眾守法觀念淡薄，許多機車通勤族為了省停車費，大剌剌地把機車停在人行道上，警方曾經開單告發，但沉寂一段時間後，民眾又故態復萌，站前「違停車海」再現。

請繼續往下閱讀...

台鐵員林派出所謝永峻去年到任後，發現一再取締告發，很快「春風吹又生」，尤其草間彌生公共藝術作品周邊，更是違停的熱點。謝永峻說，他原先考慮用組合式柵欄或紅龍，但因為此地是火車站前，又有草間彌生的公共藝術作品，柵欄恐破壞車站前的美感，因此，他用「花草攻勢」，以40盆花隔開，民眾違停的情況大減。40盆花間距約20公分，機車無法越雷池一步。

謝永峻說，用花草隔出「分界線」似乎比開單告發更有用，先讓花草分隔線與草間彌生的作品形成「站前的風景」，民眾怕破壞風景，「不敢越雷池一步」，若有人違規，馬上開單告發，目前站前機車違停的情況已經改善不少。

警方在草間彌生的作品旁擺盆花，違停的情況已改善。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法