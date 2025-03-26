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    北市警盤查酒駕 連2日有外籍男落網

    台北市警大安分局敦化南路派出所，本月22、23日連2日在敦化南路上，逮到酒駕犯。（記者鄭景議翻攝）

    台北市警大安分局敦化南路派出所，本月22、23日連2日在敦化南路上，逮到酒駕犯。（記者鄭景議翻攝）

    2025/03/26 15:36

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警大安分局敦化南路派出所，本月22、23日連2日清晨在敦化南路上逮到酒駕犯，且分別為日籍及墨西哥籍，被大安警依法處置。

    22日清晨5時許，敦化南派出所員警巡經敦化南路一段一帶，見1名騎乘機車的男子，於路口停等紅燈時持續向前行駛且超越停止線於是上前攔查，隨後發現該機車騎士21歲町田姓男子散發酒氣，馬上進行酒測，經檢測他酒精吐氣濃度達0.24mg/L，員警立刻依法開立告發單，並當場將該機車移置保管。

    隔日6時許，員警又於相同路段見1輛轎車行駛於多車道路段欲右轉時，未先駛入外側車道而上前攔查，發現該車輛駕駛32歲墨西哥籍伊姓男子，身上散發濃厚酒味，當警方要求他進行酒測時伊男拒絕配合，警方依規定開立拒測罰單，並當場將該車輛及號牌移置保管。

    大安分局呼籲，飲酒後駕車不僅違法，更嚴重威脅自身與他人安全。依照我國法規，酒駕可能面臨刑事究責以及高額罰款、吊扣駕照、車輛扣留等行政處分，請民眾務必遵守交通規則，切勿心存僥倖，以身試法。警方將持續加強查緝酒駕犯罪，保障民眾生命財產安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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