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    基隆「新路暢專案」4月上路 警騎機車巡邏取締違停

    基隆市4月1日起執行「路暢專案」，員警騎機車巡邏愛三路、忠一路等重點路段，將加取締併排停車等交通違規。（記者盧賢秀攝）

    基隆市4月1日起執行「路暢專案」，員警騎機車巡邏愛三路、忠一路等重點路段，將加取締併排停車等交通違規。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/26 15:42

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市區路幅狹窄，違規停車經常影響交通，尤其是火車站及廟口附近街道，常併排停車，基隆市4月1日起執行「新路暢專案」，由專責員警騎著機車繞行仁愛區愛三路、忠一路等重要路段，加強取締併排停車等違停行為，併排停車將可開罰2400元。

    基隆市仁愛區位於市中心交通樞紐，商業與住宅密集，加上道路狹窄又是單行道，廟口商圈及火車站周邊道路經常有違規停車，部分路段併排停車嚴重，上下班尖峰時段或是假日，常因違規停車造成大塞車，甚至發生糾紛。

    交通隊指出，市警局指示交通隊規劃「新路暢專案」，不再針對單一路段進行交通整頓，將由員警騎著機車，在市區的重點路段來回巡邏，發現有違規的車輛，就現場驅離或取締。

    交通隊長楊永泰表示，4月1日起從每日上午8點到晚上8點，分成6時段，每班2個小時，由專責員警騎乘機車，在仁愛區忠一路、孝四路、孝三路、愛一路、仁三路、愛三路、仁二路等民眾常違停的區域來回梭巡。

    員警若發現有併排停車、岔路口違規（臨時）停車以及行人違規的情形，其中以併排停車為重點，警方會先鳴笛驅離，若民眾依然不駛離，就依《道路交通管理處罰條例》開罰，併排停車將可罰2400元罰鍰。

    交通隊表示，未來專案會列為常態性的執勤，滾動式檢討成效，若效果好，其他區段也會跟進。

    基隆市4月1日起執行「路暢專案」，員警騎機車巡邏愛三路、忠一路等重點路段，將加取締併排停車等交通違規。（記者盧賢秀攝）

    基隆市4月1日起執行「路暢專案」，員警騎機車巡邏愛三路、忠一路等重點路段，將加取締併排停車等交通違規。（記者盧賢秀攝）

    基隆市孝三路併排停車嚴重，道路經常只剩一線道通行。（記者盧賢秀攝）

    基隆市孝三路併排停車嚴重，道路經常只剩一線道通行。（記者盧賢秀攝）

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