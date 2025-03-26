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    絕美凶險墾丁七星岩4潛客獲救 2008年8人曾漂流50小時

    恆春半島南端外海七星岩海域3男1女潛水失蹤，所幸海巡及威鯨救難協會搜尋下全數獲救。 （海巡提供）

    恆春半島南端外海七星岩海域3男1女潛水失蹤，所幸海巡及威鯨救難協會搜尋下全數獲救。 （海巡提供）

    2025/03/26 15:13

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島南端外海七星岩海域，早上傳出5名男女前往潛水，3男1女失蹤，所幸海巡及威鯨救難協會搜尋下，中午12時08分全數獲救。絕美卻凶險的七星岩海域，在2008年4月就曾發生8名潛水客前往深潛，到了約定時間，8個人都沒有現身，失蹤近50小時，最後漂流到台東上岸，當時海巡單位動員大型巡防艦、巡防艇，空中偵察機，消防、民間救難單位及漁民數百人，進行不分晝夜的搜救行動，光是機具的燃料消耗就將近百萬元。

    七星岩之所以為「高難度夢幻景點」，主要因為附近海水清澈，北側有一處15米深的礁岩平台，然後向下便是深不見底的海底斷崖，加上地點偏遠未受汙染，海底生態景觀非常壯麗。

    資深潛水教練阿文說，七星岩不僅魚群多，在潛水過程中，還有可能遭遇惡名昭彰的洗衣機流、上升流、下降流，危險性較高，海流有時如洗衣機，因此得是經驗豐富的潛水員才能前往。

    但當地只要一有強勁海流現象，得馬上返航或換潛點，否則可能遭遇惡名昭彰的上下沖洗的洗衣機流，危險性較高，大概去5、6次，只能下潛一次，連經驗豐富的潛水員也不太敢前往。

    恆春半島南端外海七星岩海域3男1女潛水失蹤，所幸海巡及威鯨救難協會搜尋下全數獲救。 （海巡提供）

    恆春半島南端外海七星岩海域3男1女潛水失蹤，所幸海巡及威鯨救難協會搜尋下全數獲救。 （海巡提供）

    恆春半島南端外海七星岩海域3男1女潛水失蹤，所幸海巡及威鯨救難協會搜尋下全數獲救。 （海巡提供）

    恆春半島南端外海七星岩海域3男1女潛水失蹤，所幸海巡及威鯨救難協會搜尋下全數獲救。 （海巡提供）

    絕美卻凶險的七星岩海域。（記者蔡宗憲攝）

    絕美卻凶險的七星岩海域。（記者蔡宗憲攝）

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