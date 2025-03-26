警從後照鏡發現騎士滿臉通紅攔停揪出酒駕 法官認違反攔查規定撤罰

陳姓男子騎機車於苗栗市中山路、光復路口停等紅燈，被警方從他的機車後照鏡發現滿臉通紅，上前攔停測得酒測值0.18，被裁罰1萬5000元、吊扣駕照1年、吊扣牌照2年。（翻攝google街景）

2025/03/26 14:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣陳姓男子騎機車，被警方從他的機車後照鏡發現滿臉通紅，上前攔停測得酒測值0.18，裁罰1萬5000元、吊扣駕照1年、吊扣牌照2年。陳男不服提行政訴訟；台中高等行政法院地方庭審理，認為執法員警應難從後照鏡發現陳男臉紅且陳男行車正常平穩，警方攔查違反規定，酒測結果並不具證據能力，判決處分撤銷。

陳男於去年7月3日上午6點45分許，騎機車於苗栗市中山路、光復路口停等紅燈時，遇苗栗警分局巡邏員警騎警用機車從後方而至，雙方相隔約2輛機車距離。陳男綠燈直行不久，被巡邏員警鳴笛並揮手攔停。

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警方測得陳男酒測值為0.18，依規定開單告發，陳男被裁罰1萬5000元、吊扣駕照1年、吊扣牌照2年。陳男不服提行政訴訟，主張員警對他攔停及進行酒測違反警察職權行使法。

舉發員警稱，於苗栗市中山路、光復路口時，見陳男騎機車停等紅燈，而陳男之安全帽面罩尚屬可透視程度，乃透過陳男機車的後照鏡發現陳男滿臉通紅，依據經驗法則判斷陳男有酒後駕車可能，復於趨前時發現陳男身上散發酒味，予以攔停。

法官當庭勘驗舉發員警之行車紀錄影像，發現舉發員警於陳男後方相距約2輛機車之距離停等紅燈，當時陳男機車右側後照鏡雖未因太陽照射而反光，但仍無法由後照鏡中看清原告面容；綠燈後，陳男與員警先後直行進入中山路，員警並逐漸接近陳男右後方，此時可見陳男的安全帽有覆蓋面罩，但仍無法由陳男的機車後照鏡辨別陳男面容。

且法官依據員警攔下陳男後的接續影像，可見陳男後頸膚色較為黝黑，但無透紅之酒色；另陳男於行駛過程均未見有何交通違規行為，也無搖晃或偏移情事，行車均屬平穩，尚難認陳男駕駛機車有何已發生危害，或依客觀合理判斷屬易生危害之情形。

因此，法官審理認為舉發員警違反警職法規定所為之攔停及進行酒測之結果，不應賦予證據能力，從而對於陳男之處分均難認適法。陳男訴請撤銷處分，為有理由。

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