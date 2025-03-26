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    疑妻與人曖昧 莽夫逼他脫光下跪磕頭還錄影上傳IG

    蔡姓男子懷疑阿勇（化名）與他的妻子搞曖昧，逼阿勇脫光全身衣物，下跪向他磕頭道歉，被法院判處6月徒刑。 （記者林嘉東攝）

    蔡姓男子懷疑阿勇（化名）與他的妻子搞曖昧，逼阿勇脫光全身衣物，下跪向他磕頭道歉，被法院判處6月徒刑。 （記者林嘉東攝）

    2025/03/26 14:09

    〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子懷疑阿勇（化名）與妻子搞曖昧，夥同李姓友人持棍棒輪流毆傷阿勇，再喝令阿勇褪去身上衣物，下跪磕頭、道歉，並持手機拍攝阿勇全裸下跪磕頭道歉影像，恫嚇要阿勇「一條腿」，或賠償50萬元。基隆地院審理後，依無故散布強暴攝錄之性影像罪，判蔡6月徒刑，但考量蔡已賠阿勇達成和解，緩刑2年。

    判決指出，27歲蔡姓男子懷疑阿勇與妻子搞曖昧，去年3月間凌晨3時許，見阿勇開車載妻子在基隆市街頭閒晃，砸毀阿勇的後擋風玻璃，再夥同李姓友人趕來，持棍棒輪流圍毆阿勇，致阿勇額頭、手部多處擦傷瘀傷。

    圍毆阿勇後，蔡男餘怒未消，喝令阿勇自行扒光身上衣物，並下跪向他磕頭、道歉；未料，蔡竟拿手機全程錄影，再恫嚇阿勇「要一條腿」或「賠50萬元」，阿勇嚇到允諾月底前支付，才得以離去。

    隔天，蔡就把他拍攝阿勇全裸下跪向他磕頭道歉的影像上傳至社群媒體IG，並將阿勇的性影像張貼刊登在IG限時動態畫面供人閱覽；經阿勇報警提告，警方找到蔡男後，蔡坦承毆打、恐嚇阿勇等犯行；檢方調查後，依刑度較重的無故散布強暴攝錄之性影像罪嫌起訴。

    法院審理時，蔡坦承犯行，並與阿勇達成和解，法官審酌蔡已賠償阿勇損失，並獲得阿勇原諒，依無故散布強暴攝錄之性影像罪判處6月徒刑，緩刑2年。

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