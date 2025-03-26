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    天道盟竹北分會長涉直銷詐財、手下暴力討債

    刑事局電信偵查大隊搜索天道盟同心會竹北分會據點。（警方提供）

    刑事局電信偵查大隊搜索天道盟同心會竹北分會據點。（警方提供）

    2025/03/26 13:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局電信偵查大隊今天（26日）發布打擊黑道訊息，該大隊去年得知天道盟同心會竹北分會黑道背景的鄭姓男子，與特定地下錢莊金主合作，借貸利息年利率高達120至170％，於被害人無力償還之際，逼迫簽立本票，再以恐嚇還錢，溯源查到背後是天道盟同心會竹北分會會長的王姓男子，與妻子成立「生技直銷公司」，發行假海外股票騙財，偵訊後依恐嚇取財等罪名法辦，檢方裁定各15萬元。

    警方搜索時，發現他們的茶具上，刻有「橫行霸道，無法無天」，看似煞氣很重的茶盤，以及「同心（意指同心會）」文字，並懸掛「偶棉的人（我們的人），兄弟同心，其利斷金」匾額。

    電信大隊指出，刑事局對黑道案件極為重視，去年發現鄭男涉嫌暴力等罪行，與新竹縣政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組擴大偵辦，並報請新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮偵辦，歷經8個多月蒐證，發現該犯罪集團是以天道盟竹北分會王姓會長為首，經營職業賭場，等賭客無力償還之際，再指揮小弟以言詞恐嚇、妨害自由等方式逼迫被害人簽立本票，藉以向被害人或家人催討債務暴力討債，包括到被害人住處「潑漆」，或張貼「欠錢不還」標語方式暴力討債。

    電信大會指出，王男還涉嫌夥同妻子成立生物科技「直銷公司」，藉該公司名義發行假的海外股票，詐騙無知民眾投資，再以「多層次傳銷」方式沖銷股價詐騙被害人。

    專案小組去年8月見時機成熟，持新竹地方法院核發拘票、搜索票執行治平專案勤務，兵分多路進行搜索，拘提、傳喚王嫌等12人到案，查扣帳戶20本，存款餘額約800餘萬元、贓款現金8萬元、雕刻「同心會」文字標誌，以及雕刻「橫行霸道，無法無天」文字的茶盤1個，筆電、折疊刀2把等贓證物，警詢後依涉嫌恐嚇取財、妨害自由、多層次傳銷、詐欺、賭博等案解送新竹地方檢察署偵辦，檢方則裁定各15萬元不等交保。

    警察查扣刻有同心（同心會）與「橫行霸道，無法無天」的茶盤。（警方提供）

    警察查扣刻有同心（同心會）與「橫行霸道，無法無天」的茶盤。（警方提供）

    警方發現雙關語「偶棉的人（我們的人），兄弟同心，其利斷金」的匾額。（警方提供）

    警方發現雙關語「偶棉的人（我們的人），兄弟同心，其利斷金」的匾額。（警方提供）

    警方搜索拘提天道盟同心會竹北分會的王姓分會長（圖右）。（警方提供）

    警方搜索拘提天道盟同心會竹北分會的王姓分會長（圖右）。（警方提供）

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