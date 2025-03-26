大膽！手拿香參拜227年普度公 下一秒轉頭偷香油錢

北斗普度公壇油錢箱常遭竊，廟方為此感到頭疼不已。（記者陳冠備攝）

2025/03/26 13:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮普度公壇日前發生竊案，陳姓男子手持香火虔誠參拜，下一秒竟轉身偷走香油錢，得手約7000元，廟方痛斥，普度公壇已有227年歷史，是當地重要的信仰中心，沒想到有人連神明的錢都敢偷，實在太可惡，已添購新的保險箱，防止類似事件再次發生。警方表示，已循線在21日將竊嫌逮捕。

該竊案過程都被廟裡監視器拍下，3月17日約下午2點，當時陳男（38歲）頭戴安全帽進入廟內，然後點香參拜，嘴巴還念念有詞，拜完後他開始東張西望，接著拿起油壓剪，剪斷油錢箱鎖頭，迅速偷走裡面約7000元現金後離去，犯案過程不到3分鐘，手法相當熟練。

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「真是嘴念經，手摸奶！」廟方主委謝正良說，該男子行竊前拿香拜拜，偷完後又拿金紙去金爐燒，「難道犯法前還要向神明祈求平安順利嗎？」真是狂妄，而且還帶油壓剪，根本有備而來。

謝正良表示，北斗普度公壇已有227年歷史，是彰化歷史建築，平時香火鼎盛，質疑因此被宵小覬覦，日前曾發生3次偷竊，因此還增加鎖頭來防止被偷竊，沒想到還是被破壞，為此已添購新保險箱，有多道防盜手續，並重達300公斤，希望能遏止偷竊香油錢事件再發生。

警方指出，陳男犯後又到處至其他廟宇行竊，並頭戴安全帽與雨衣掩人耳目，不過法網恢恢，陳男犯行早被鎖定，於21日在員林市落網，訊後依竊盜等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

北斗普度公壇已有227年歷史，是彰化歷史建築，平時香火鼎盛。（記者陳冠備攝）

彰化陳姓男子當香油錢大盜，行竊前還會持香先拜拜。（民眾提供）

陳男破壞香油錢箱後，將錢倒入袋子。（民眾提供）

陳男得手香油錢後，還慢慢地拿著金紙去金爐焚燒。（民眾提供）

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