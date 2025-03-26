被爆「摸手盯腿」性騷擾！邱臣遠反咬女方誣陷 求償60萬敗訴

邱臣遠認為遭巫女誣陷，致使名譽權受損，控告女方民事求償60萬元，並要求刊登他的勝訴判決，法官今判邱臣遠敗訴，巫女免賠償。可上訴。（資料照）

2025/03/26 13:06

〔記者張文川／台北報導〕新竹市代理市長邱臣遠，前年被控於擔任民眾黨立委期間，涉對同黨立委賴香伶的巫姓女助理性騷擾，女助理稱邱「以視線打量我身材、將手放我大腿的左手上」，邱認為遭到巫女誣陷，致使名譽權受損，控告女方民事求償60萬元，並要求刊登他的勝訴判決；案經台北地院審理後，法官今天宣判邱臣遠敗訴，巫女免賠償。可上訴。

2023年「# MeToo」反性侵性騷風潮期間，曾在民眾黨立委賴香伶辦公室工作的巫女，於同年6月17日在臉書發文指控，時任立委邱臣遠曾經在2020年對她肢體性騷擾，「將手放在我大腿的左手上」，並以視線打量她的身材。

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巫女貼文中指出，2020年9月她協助舉辦民眾黨考察調查局的活動，當日她穿著合身的裙裝，一如她平時上班的服裝，「沒想到招來立委邱臣遠不斷朝我身體上下打量」。

巫女又指，她蹲下逐一詢問立委們的午餐規劃，「我蹲在他（邱）面前，我的左手擺在自己大腿上，他回『不用便當』，同時將手放在我的大腿的左手上」、「他的視線一直停留在我穿裙子露出的腿上」。

邱臣遠認為遭到邱女誣陷，名譽受損，提告求償60萬元，並要求刊登他勝訴的判決書全文。台北地院審理期間，兩造都委由律師出庭，未親自到庭攻防。

庭訊時，邱臣遠的律師答辯，邱確實有參加這場調查局考察活動，但他並不認識巫女，也不清楚她負責哪些事，否認出手亂摸、以視線打量身體，邱的習慣是會注視、確認陌生人，是正常的舉動，注視不等於打量，認為巫女發文夾敘夾議，認為她有政治動機，侵害邱的名譽和人格。

巫女的委任律師陳又新反駁，「打量」是當事人的感覺評價，邱也承認有「注視」，邱身為公眾人物，巫女的舉證責任相對較低，應由邱舉證證明巫女有毀其名譽的惡意，政治動機論只是邱在轉移焦點，證人也證述巫女受害第一時間就有求助，陳述時語氣激動，其情緒反應顯非虛構故事。

北院法官審理後，今天認為邱臣遠求償無理由，判邱敗訴。判決理由尚未公布。

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