為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中幼兒園前離奇車禍 騎士突搖晃自摔送醫不治

    王男騎車途中突自摔命危，經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

    王男騎車途中突自摔命危，經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

    2025/03/26 12:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區25日傍晚發生一起離奇交通事故，61歲王姓男子騎機車行經一所幼兒園時，突然車身不明原因左右搖晃，隨即自摔倒地，造成重傷昏迷，送醫搶救後仍不幸宣告不治，經初步調查，確認現場並未與其他車輛發生碰撞，詳細事故原因仍待進一步鑑定。

    這起事故發生在昨下午4時50分，地點位於上安路某幼兒園前，當時正值家長接送學童時間，許多民眾目擊事發過程，一輛對向行駛的皮卡越野車駕駛見狀，立即停車並報警求助，現場民眾表示，王男摔倒後一度短暫恢復意識，但隨即再度失去反應，讓人捏把冷汗。

    消防人員獲報後迅速趕抵現場，發現王男已無呼吸心跳，立即施作CPR與AED急救，並緊急送往中港澄清醫院搶救，然而，王男到院後仍持續昏迷，最終在晚間仍宣告不治。

    經查，事發路段無號誌，速限為每小時50公里，確認王男騎車時自行搖晃失控，並未與其他車輛發生碰撞，是否因身體不適或涉及酒駕，警方除報請抽血鑑驗中，今天也報請檢方會同法醫相驗，釐清死因，至於事故肇因則需進一步蒐證及專業鑑定才能釐清。

    警方獲報到場處理。（民眾提供）

    警方獲報到場處理。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播