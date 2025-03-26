台中幼兒園前離奇車禍 騎士突搖晃自摔送醫不治

王男騎車途中突自摔命危，經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

2025/03/26 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區25日傍晚發生一起離奇交通事故，61歲王姓男子騎機車行經一所幼兒園時，突然車身不明原因左右搖晃，隨即自摔倒地，造成重傷昏迷，送醫搶救後仍不幸宣告不治，經初步調查，確認現場並未與其他車輛發生碰撞，詳細事故原因仍待進一步鑑定。

這起事故發生在昨下午4時50分，地點位於上安路某幼兒園前，當時正值家長接送學童時間，許多民眾目擊事發過程，一輛對向行駛的皮卡越野車駕駛見狀，立即停車並報警求助，現場民眾表示，王男摔倒後一度短暫恢復意識，但隨即再度失去反應，讓人捏把冷汗。

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消防人員獲報後迅速趕抵現場，發現王男已無呼吸心跳，立即施作CPR與AED急救，並緊急送往中港澄清醫院搶救，然而，王男到院後仍持續昏迷，最終在晚間仍宣告不治。

經查，事發路段無號誌，速限為每小時50公里，確認王男騎車時自行搖晃失控，並未與其他車輛發生碰撞，是否因身體不適或涉及酒駕，警方除報請抽血鑑驗中，今天也報請檢方會同法醫相驗，釐清死因，至於事故肇因則需進一步蒐證及專業鑑定才能釐清。

警方獲報到場處理。（民眾提供）

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