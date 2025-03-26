恐怖18秒！被兒童泳池排水口吸住 家長背部大片瘀傷

蘆竹國民運動中心運動兒童泳池的花灑吸水孔。（記者周敏鴻攝）

2025/03/26 12:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名家長21日晚間6點帶著孩子前往蘆竹國民運動中心兒童泳池玩水，過程中家長背部被泳池排水孔吸住，花了18秒才掙脫，背部留下明顯瘀傷痕跡；蘆竹國運中心回應，兒童泳池原來僅有1個吸水孔，目前已改為2個、降低吸力，但仍有風險，後續還要再研究如何改善。

桃園市議員黃瓊慧接獲陳情也直呼「恐怖」，她說，這位家長帶孩子到兒童泳池，卻因花灑排水孔的強大吸力被吸住，無法自行脫困，該家長怕溺水，趕忙叫孩子去求救，好不容易脫困後，發現背部已被吸出超大印痕，連成人都無法抵抗吸水孔的吸力，若換成孩子，後果不堪設想，國內外都曾發生類似案例，曾有人被排水孔或吸水孔吸住導致溺斃，不可不慎。

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蘆竹國運中心目前由桃園市體育局委由長佳機電工程股份有限公司營運管理；桃園市體育局指出，當天兒童泳池開啟花灑戲水設施，研判該名家長當時靠在池邊花灑吸水孔上，才會因吸力太強，造成背部瘀青；蘆竹國運中心第一時間立即關閉花灑，並檢修花灑無異狀，為確保使用安全，已擺放立牌公告警示，安排人員加強巡邏與提醒。

蘆竹國運中心表示，事發後，中心也有持續關心該名家長傷勢，也已聯絡保險公司進行後續賠償問題；目前花灑設備已先暫停使用，但戲水池仍開放，將評估改善措施以避免意外再度發生。

帶著孩子到蘆竹國民運動中心運動的家長，被兒童泳池吸水孔吸出瘀傷痕跡。（黃瓊慧提供）

蘆竹國民運動中心運動的兒童泳池，（記者周敏鴻攝）

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