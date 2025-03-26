連老本也要騙 機警嬤最後一刻打165保住50餘萬元

局長林信雄指出，政府推出的打詐儀表板非常好用，只需要透過手機，就能查詢各地的詐騙案件數及金額。（記者吳昇儒攝）

2025/03/26 12:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局今日舉行3月份的「打詐儀錶板」記者會，向民眾公布市內今年2月受理詐欺案件166件，財損1億4622萬餘元。局長林信雄表示，雖然發生數呈現下降趨勢，但財損仍略有增加。此次，警察局也找來遇上詐騙的7旬的蔡姓婦人現身說法，敘述自己最後在交付現金的最後一刻，打了一通165，保住自己50多萬元的老本。

局長林信雄指出，政府推出的打詐儀表板非常好用，只需要透過手機，就能查詢各地的詐騙案件數及金額，並與先前數據做比較。基隆市2月份詐騙案件發生率相較於1月份下降7%，可惜的是詐騙金額略有增加。

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上個月比較可惜的是，有2件攔阻案差點就能攔截成功，2名被害人分別陸續匯出300、800多萬元，警方若能與金融機構人員在更緊密的合作，就有機會攔阻，未來也會請同仁與金融機構人員強化聯繫，請金融機構多加協助。

基隆市警察局刑事警察大隊副大隊長呂景發指出，2月份基隆共受理166件詐騙案件，中正區被騙3000多萬元最高，發生率最高的則是信義區。成功攔阻，17起詐騙案件，金額高達700多萬元。

基隆市警察局也特別邀請遇詐的蔡姓婦人現身說法，她表示當初接到1名自稱法官的人來電，說自己涉及靈骨塔詐騙案件，已經發了2次傳票，卻沒有到案，對方敘述的個資完全相符，還稱要派車去逮她，不然就她交付現金，作為擔保。

蔡婦當下被詐騙集團成員嚇到，依照指示去領錢，但最後一刻越想越不對，打了一通165反詐騙電話，成功保住血汗錢；更與警方配合，逮捕取款車手。

蔡姓婦人也說，經過這一次的教訓後，連警方的電話自己都會存疑，就連這次邀請出席記者會，自己也會多次反覆確認，才會安心。

林信雄局長呼籲，若有任何懷疑，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求警方協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蔡姓婦人現身說法，感謝警方協助。（記者吳昇儒攝）

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