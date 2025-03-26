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    高雄行人過馬路未禮讓救護車且嗆聲比不雅手勢 警：無法可罰

    男子過馬路未禮讓值勤的救護車，還回頭嗆聲比不雅手勢。（記者蔡清華翻攝）

    男子過馬路未禮讓值勤的救護車，還回頭嗆聲比不雅手勢。（記者蔡清華翻攝）

    2025/03/26 12:39

    〔記者蔡清華／高雄報導〕本月22日傍晚6時許，高雄發生一起行人過馬路，未禮讓值勤的救護車，男子還回頭嗆聲、比不雅手勢，被路口等紅燈的後方車輛錄下PO網，引發網路熱議。

    警方表示，現行道路交通管理處罰條例無規範行人未避讓救護車通行之處罰，消防局仍呼籲行人或動力機械駕駛人於使用道路時遇有救護車輛，應注意立即避讓，優先禮讓救護車通行，以免延誤傷病患者送醫時效。

    當時救護車鳴笛，逆向要準備穿越路口時，發現行人沒有要禮讓，立即煞停，該男子竟然擋在救護車前，還回頭手比地上的行人穿越線跟救護車嗆聲，還回頭比出不雅手勢。

    警方檢視影片當時在楠梓區新路與建楠路路口，一名中年男子正穿越行人道時，行經該路口救護車禮讓行人優先，中年男子出現疑似比不雅肢體手勢。警方將依影片將通知中年男子到案說明，以釐清事件真相。

    消防局表示，該起路倒救護案，消防局出動1車2人前往，現場1名傷者（男、約67歲）流鼻血，由救護人員給予急救處置後送醫，尚無因行人擋路而造成嚴重延誤的情況。

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