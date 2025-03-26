傳白狼下午宣布「鍾馗」李宗奎任竹聯幫主 「叩頭」劉振南出國躲避

前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎（前中）。（資料照）

2025/03/26 11:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕竹聯幫主繼任人選，外傳在統促黨總裁、前竹聯幫大老「白狼」張安樂強勢主導下，以17票選出地堂堂主「鍾馗」李宗奎擔任，外傳張安樂今天下午將召開記者會對外宣布；由於張安樂記者會傳出將在統促黨新北市的黨部及台北市兩地其中一處召開，雙北警方都均嚴密注控，新北刑大、中和警分局表示，已對統促黨表達嚴正關切，若在轄內觸犯組織犯罪條例，蒐證後得移送地檢署偵辦。

另據知情人士透露，竹聯幫主之爭，已形成竹聯幫前幫主「么么」黃少岑勢力之主流，及「白狼」張安樂為首的非主流之爭，分裂態勢浮上檯面，加上院方、警方宣示誰接任就法辦態勢，原本么么欽定的繼任幫主、「叩頭」劉振南為免紛爭，已悄然出國避風頭，以退為進，先保留實力，避免捲入統促黨勢力伸入竹聯的渾水，為旗下轉型企業博得生路。

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據透露，最早傳出白狼將於統促黨位於新北市中和的黨部，召開記者會，在新北市警方關注後，記者會改在台北市另址召開，雙北警方嚴密堅監控、交流掌握情資，也嚴防竹聯幫主流派踢館，衍生失序事件。

據指出，警方曾宣示，只要張安樂當下出現「投票」選幫主等動作，將觸犯組織犯罪條例，警方蒐證後得移送地檢署偵辦，但25日深夜投票在私人公司，是否仍構成，仍待警方研議後，決定是否鐵腕偵辦、移送，約制統促黨藉由竹聯幫主之爭滋事。

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