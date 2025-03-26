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    首頁　>　社會

    旅行社領隊誤信投資「黃金交易指數」保證獲利 被詐走500餘萬

    桃園市政府警察局舉辦「打詐儀錶板暨地籍異動即時通阻詐記者會」，提醒民眾聽到「高獲利，低風險」、就是假投資詐騙的關鍵字。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府警察局舉辦「打詐儀錶板暨地籍異動即時通阻詐記者會」，提醒民眾聽到「高獲利，低風險」、就是假投資詐騙的關鍵字。（記者周敏鴻攝）

    2025/03/26 11:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市擔任旅行社領隊的50多歲F小姐去年10月間，被詐騙集團成員以「助理要找鋼琴老師」為由搭訕後，再邀她投資保證獲利的「黃金交易指數」，她前後面交現金7次給對方、被騙500餘萬元，讓她欲哭無淚，桃園市政府警察局受理報案後，正積極追查中。

    桃園市政府警察局上午舉辦「打詐儀錶板暨地籍異動即時通阻詐記者會」，再度提醒民眾只要聽到「高獲利，低風險」、「投資匯款輕鬆賺」，都是假投資詐騙的關鍵字，副局長劉印宮說，警方已將打擊詐欺列為治安重點，今年到2月底止，已查獲詐欺集團55件、將集團成員412人送辦，查扣不法所得3613萬餘元，較去年同期查扣的不法所得，增加超過2300萬元。

    F小姐說，去年10月間，1名不認識、暱稱為「陳聖義」的陌生人，透過通訊軟體將她加為好友後，詢問她「我的助理正在找鋼琴老師」，她誤以為對方找錯人，好心提醒，對方反而更熱情地頻頻與她攀談。

    「對方常常與我聊天，直到感情升溫，就問我有沒有興趣與他一起投資」，F小姐說，之後她就依對方指示，加入「黃金交易指數」群組，因對方說保證獲利，她又再聽從群組裡另1名詐騙集團成員指示，7次面交現金給對方，過程中她能從假投資網站中看到自己的投資標的，才深信不疑，直到今年1月間她又想要提領現金，銀行行員發覺有異報警，她才驚覺受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    F小姐（右）分享自己被詐騙的經驗，希望提醒其他人別再受騙。（警方提供）

    F小姐（右）分享自己被詐騙的經驗，希望提醒其他人別再受騙。（警方提供）

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