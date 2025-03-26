貪警林明佐1800萬交保撤銷更裁 與「最美董座」同居是原因之一

涉貪警政監林明佐1800萬元交保，被高等法院台中分院撤銷，理由之一是「無固定住居所」；圖為他21日交保後躺在擔架上離開看守所。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/26 11:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐涉嫌貪污達4451萬餘元，21日具保1800萬元後獲釋，經台中地檢署抗告，高等法院台中分院裁定撤銷交保，發回重新裁定的主要理由是他之前住在市刑大備勤室，之後改住同案被告、同居女友徐培菁住處，「無固定住居所」，且涉貪金額龐大，有逃亡可能。

林明佐涉嫌接受「百億總裁」、「中部博弈賭王」九州博弈集團總裁陳政谷賄賂，掩護賭博、洗錢等犯罪，羈押332天後，18日台中地方法院裁定1800萬元交保，21日由親戚具保後獲釋，台中地檢署隨後提出抗告。

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高等法院台中分院裁定林明佐1200萬元交保撤銷、發回台中地院重新裁定，主要理由有2項，其一是林明佐住台中市刑大備勤室，並無其他居所，2024年2月起與徐培菁同居，徐培菁是陳政谷手下，曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，號稱「台灣最美董座」，林明佐年薪160萬元，「無固定住居所」，還接受徐培菁提供房屋、車輛無償使用，收受不明財物且無法交代來源的金額高達1216萬元（涉嫌貪污總金額4451萬元），涉嫌觸犯違背職務收賄罪是最輕本刑10年以上重罪，足以認定有逃亡之虞。

其二是林明佐曾任刑事局偵查第四大隊大隊長、台中市刑警察大隊大隊長，涉嫌洩漏偵查秘密給徐培菁，導致陳政谷旗下不法企業的員工事先包走電腦設備，供詞又與其他被告矛盾歧異，林明佐具有警官資歷，顯能利用通訊軟體進行隱密通訊，與共犯或證人勾串的可能性極高，據此裁定撤銷交保，發回台中地院重新裁定。

依據中檢起訴指控，林明佐涉嫌接受九州犯罪集團總裁陳政谷、同居情人徐培菁等人供養，徐培菁匯款20萬元給林明佐零花，以每月8萬200元租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林明佐免費使用，林明佐調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓」套房給林明佐，堪稱是長期供養。

檢方認定林明佐不法所得高達4451萬餘元（包含1216萬餘元來源不明財產），案情宛如台灣版「無間道」，他涉嫌當「內鬼」洩密給犯罪集團，還扮演犯罪集團的「軍師」，指點陳政谷應對檢警偵辦的策略，涉嫌觸犯的罪名，包括違背職務收賄罪、包庇犯罪組織與包庇賭博罪、洩密、特殊洗錢及財產來源不明罪。

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