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    取餐起糾紛！外送員、店老闆互毆亮斧頭、甩棍 雙雙送辦

    39歲鄧姓外送員25日晚上6點多，到桃園市桃園區永安路取餐，等待過程與60歲林姓老闆口角，竟演變成肢體衝突，警方快打部隊於3分鐘內抵達，並通報救護人員到場協助救傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    39歲鄧姓外送員25日晚上6點多，到桃園市桃園區永安路取餐，等待過程與60歲林姓老闆口角，竟演變成肢體衝突，警方快打部隊於3分鐘內抵達，並通報救護人員到場協助救傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/03/26 10:48

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕39歲鄧姓外送員25日晚上6點多，到桃園市桃園區永安路取餐，等待過程與60歲林姓老闆口角，竟演變成肢體衝突，互毆過程連斧頭、甩棍都亮出來，雙方全都掛彩，林男頭破血流，桃園警方出動快打部隊到場，兩人互控傷害、殺人未遂，警方依規定受理並移請桃園地檢署偵辦。

    警方表示，鄧男疑似不滿等候取餐時間太久，喊著要轉單，引發林男怒火回嗆「三字經」，兩人口角後林男到店內拿出劈材用的斧頭，鄧男不甘示弱也到車廂拿甩棍，雙方就在店門口打成一團，鄧男直接持甩棍朝林男頭部攻擊，林男當場頭破血流，鄧男右臂亦有撕裂傷。

    桃園警察分局同安派出所獲報，立即啟動快打部隊於3分鐘內趕抵現場，為避免再次衝突，員警將2人隔開釐清案情，並配合救護人員將傷者送醫治療，後續2人互控傷害、殺人未遂，員警依規定受理移請偵辦。

    警方呼籲民眾應理性處理糾紛，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法者必定依法究辦。

    39歲鄧姓外送員25日晚上6點多，到桃園市桃園區永安路取餐，等待過程與60歲林姓老闆口角，竟演變成肢體衝突，警方快打部隊於3分鐘內抵達，並通報救護人員到場協助救傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    39歲鄧姓外送員25日晚上6點多，到桃園市桃園區永安路取餐，等待過程與60歲林姓老闆口角，竟演變成肢體衝突，警方快打部隊於3分鐘內抵達，並通報救護人員到場協助救傷。（記者鄭淑婷翻攝）

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