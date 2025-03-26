東勢警分局長錄音防詐 各里辦公室都聽得到

東勢警分局各派出所會至各里辦公處廣播宣導防詐。（圖由民眾提供）

2025/03/26 10:45

〔記者歐素美／台中報導〕中市警察局東勢警長林中興分局長，有鑑於詐騙集團手法日益翻新，行徑猖獗，特錄製防詐宣導語音，於山城區各里辦公處廣播宣導，並於轄內垃圾車上懸掛防詐警語宣導布條，向鄉親進行打詐宣導，以全面阻止詐騙行為，保護民眾辛苦血汗錢財。

東勢警分局指出，山城最常見的怍騙手法包括「假投資詐騙」、「網路愛情詐騙」、「猜猜我是誰」、「解除分期付款」等，其中尤以標榜「高獲利、零風險、保證獲利」的假投資真詐騙財損最為嚴重，許多被害人一輩子積蓄的辛苦錢，遭詐騙集團騙取並迅速將贓款多層提出轉匯提領，造成民眾財損難以追回，嚴重危害民眾財產安全。

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為加強「防詐、識詐工作」，由於山城地處偏鄉年長者眾，較不易使用網路媒體得到訊息，東勢警分局除利用轄內各式集會的機會向民眾宣導外，並錄製防詐宣導語音於里辦公處由轄管（分駐）派出所主管不定時廣播，並於轄內垃圾車上懸掛防詐警語宣導布條、擴大宣導力度。

東勢警分局並與轄區金融機構合作，請行員對於民眾辦理大量金額或頻繁提（匯）款時加強關懷提問，如遇可疑詐騙徵候（例如匯款對象是網友或是通話中的陌生人），立即通報鄰近派出所，預防詐騙案件發生；若行員阻詐成功，分局將致贈「刑事大熊」1隻，以感謝行員的協助阻詐。

東勢分局長林中興表示，希望藉由里鄰廣播系統、垃圾車防詐布條及強化員警與金融機構橫向聯繫，建立防詐機制，全面辦理反詐騙工作，提高鄉親識詐能力，以提升行員阻詐辨識能力，警民攜手合作防止詐騙案件發生，保護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

東勢警分局在垃圾車上懸掛防詐標語，加強宣導防詐。（圖由民眾提供）

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