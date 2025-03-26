住宅藏春色被檢舉20餘次 警破門逮個正著

店家成立聊天群組，張貼清涼照片攬客。（民眾提供）

2025/03/26 10:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市一家歇業SPA暗藏春色，成立群組張貼清涼照片攬客，竟有近800人加入，熟客「呷好倒相報」，樹大招風，前後遭瘋狂檢舉20餘次，警方24日強行破門逮到剛完事男女，男客當場腿軟，另名女子衝到頂樓躲藏，警方也起出相關證物，將負責的陳姓兄弟送辦，2名逾期居留泰女移請移民署專勤隊收容。

左營分局左營派出所接獲檢舉，稱左營大路上某住宅疑有色情交易，經派員前往臨檢，該址已登記歇業，惟檢舉仍不中斷，所長楊智琄規劃便衣埋守勤務，24日見時機成熟，向橋頭地方法院聲請搜索票查察。

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業者一度拒不開門，員警當場強力破門，進入後見2名外籍女子衣衫不整逃竄，甚至爬上頂樓水塔企圖躲避查緝，男客見到員警腿軟癱坐，警方起出使用過保險套及營利所得8萬餘元等證物，將陳姓負責人、櫃台陳男兄弟檔、2名泰女及1名男客帶回偵訊。

據了解，陳姓兄弟為避免警方臨檢，對外聲稱該店歇業，實則聘請外籍女子從事性交易，店家成立聊天群組張貼女子照片，還打出「雙飛或接力，每個妹優惠100」廣告，男客互邀加入群組，男客支付2400元，指定小姐提供全套性服務，店家則抽頭一半作為仲介費用。

警方查出，2名泰女持以觀光名義來台賣淫，已逾期居留，詢問後將陳姓兄弟、男客及2名泰籍女子，分別依違反刑法妨害風化、社會秩序維護法罪嫌移送偵辦、裁罰。

警方強力破門搗破淫窟。（民眾提供）

警方查獲性交易男女。（民眾提供）

警方起出使用過保險套。（民眾提供）

警方起出現金等證物。（民眾提供）

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