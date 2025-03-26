拿美工刀洗劫2應召女 台南惡狼拿到錢逼洗鴛鴦浴

朱姓男子為了籌車禍和解金，竟拿刀洗劫2名應召女還逼迫發生性行為。示意圖。（資料照）

2025/03/26 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓男子去年2月和5月分別在台南發生車禍，但他畏罪落跑，事後為了籌措和解金，他利用網路論壇找到2位應召女，再拿美工刀洗劫她們身上財物，其中一名應召女藉口懷孕躲過狼爪，另名應召女被搶走錢外還失身2次，雄檢偵結後依強盜性侵罪起訴朱男。

檢方指出，45歲朱姓男子曾於2004年時犯下強盜案，入獄服刑7年4月，2021年11月假釋出獄後，去年2月和5月分別在台南市仁德區和歸仁區發生2件車禍，但他車禍後都落跑，肇事逃逸被判刑1年2月。

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肇逃案件在台南地方法院審理期間，朱男為了籌措和解金，竟利用網路論壇，去年11月21日晚間10點多，找到一名應召女小美（化名）到某旅館性交易，小美進入房間後，朱男掏出美工刀逼她交出身上財物，小美擔心安危，乖乖交出8千元後，朱男竟再起色心，對小美伸出狼爪，小美反抗並說自己懷孕，朱男才放她一馬。

朱男成功搶到錢後，當晚11點再利用網路論壇揪出另名應召女小華（化名），小華赴約進入房間後，也被朱男拿美工刀逼迫交出1萬3千元，但小華沒有躲過狼吻，被朱男強迫發生性行為後，朱男又拉著她一起洗鴛鴦浴，期間小華想逃跑，朱男還恐嚇她：「你是不是想要逃跑？是不是想要我對妳不利」，隨即將她再拉到床上強行發生性行為。

兩女報案後，警方循線逮捕朱男，高雄地檢署偵辦時，朱男坦承犯行，辯稱是為了籌車禍和解金才出此下策，但檢方認為他看準了兩位女性受害者可能因擔心工作內容曝光而不敢報警求助，所幸她們勇於求助，才讓朱男此等野蠻低劣的犯行得以曝光並受追懲，除依強盜性侵罪起訴外，更向法院求處18年以上之刑。

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