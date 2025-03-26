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    首頁　>　社會

    人妻二度偷吃被逮 讚小王嗆老公：連狗都愛他

    7年前曾在外偷吃被先生原諒的張姓人妻，前年又偷吃高中同學徐男，先生發現後，張女竟嗆連狗都喜歡徐男。（情境照）

    7年前曾在外偷吃被先生原諒的張姓人妻，前年又偷吃高中同學徐男，先生發現後，張女竟嗆連狗都喜歡徐男。（情境照）

    2025/03/26 10:25

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕7年前曾在外偷吃被先生原諒的張姓人妻，前年又偷吃高中同學徐男，先生發現後，張女竟嗆連狗都喜歡徐男，而她自己就是犯賤，還說很多人追，新竹地院判張女與小王需連帶賠償人夫。

    102年結婚的陳男說，去年2月與張女和解離婚，育有兩名未成年子女，徐姓小王在112年4月至9月間，與張女密集通訊對話、牽手、擁抱、遛狗、互相接送對方上下班等親密肢體接觸，並商討張女離婚事宜。

    張女曾於106年間在外偷吃，並以日後絕不再犯為由換取陳男諒解，但仍不思悔改，竟再次背叛婚姻，夫妻亦因本案而和解離婚，陳男憤而對2人連帶求償60萬元。2人辯稱為高中同學且僅為普通好友。

    張女於先生詢問為何與徐男單獨外出、牽手以及外遇時，均未積極否認，反嗆「因為我在家裡得不到你的關心」、「牽手這件事情並不代表什麼」、「我終於找到出口了，有人願意聽我講話了」、「好，說謊是我不對，跟異性沒有界定界線也是我不對」、「你沒有對我很好啊」、「你自己不把我抓好的」、「你可以不要原諒我」，以及不斷要求離婚。

    此外張女對徐男說，就是不能被他抓到有任何外遇的行為，不然一毛錢也拿不到。陳男問張女：「你現在是故意要氣我，還是你真的要去找他？」張女：「你知道狗多有靈性嗎？你知道狗有多喜歡他嗎？幹X娘。」

    張女：「你知道現在總共有幾個人在追求我嗎？」陳男：「所以要送包包才是好老公？讓你開好車不是？」張女：「所以我下賤啊，就是犯賤，我連隨便的人對我好，我都可以接受，因為老公給不了。」

    法官認為被告2人聲稱為普通朋友關係、陳男目擊2人牽手係誤會云云，均係臨訟卸責之詞，不足採信。判需連帶賠償陳男10萬元。

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