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    惡狼假意接送卻伸鹹豬手 妙齡女跳車求救報警

    惡狼假意接送卻伸鹹豬手，妙齡女跳車求救報警。（情境照）

    惡狼假意接送卻伸鹹豬手，妙齡女跳車求救報警。（情境照）

    2025/03/26 08:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹輕度身障王姓男子見中度身障的妙齡女子小如（化名）一人在超商，心生邪念，假裝騎車載她回家，然而王男卻趁機摸大腿與下體，小如趁停紅燈時跳車求救報警，新竹地院依乘機猥褻罪將王男判刑7月。

    法官調查，112年11月1日下午1點多，王男騎乘電動自行車行經新竹市某超商前時，見小如獨自1人在路旁，竟基於乘機猥褻犯意，利用小如因智能障礙、領有中度身心障礙證明而不知抗拒機會，問她「我載你回家好不好」等語，旋騎乘電動自行車搭載小如。

    騎車行駛途中，王男接續以手撫摸小如大腿、下體多次，直到東山路與食品路口停等紅燈時，小如趁隙下車離去並前往警局報案，經警方調閱監視器而循線查獲。

    法官審酌王男為滿足一己私慾，竟利用被害人因智能障礙、不知抗拒機會，對其猥褻行為，造成被害人心理上難以磨滅陰影，念及王男行為時並未使用工具，且無證據證明有將手伸入小如褲子內，也未致被害人成傷，復無其他共犯，行為時間亦非甚長，足見其犯罪手段尚知節制。

    法官調查王男於89年間經鑑定為輕度身心障礙，嗣後業與告訴人達成調解，並已給付全額賠償金5萬元，最後依乘機猥褻罪判刑7月。

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