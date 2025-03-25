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    男追女用LINE傳訊又傳下體照 觸跟騷法判罰5.8萬

    陳姓男子為了追求小美，以手機通訊軟體LINE傳送「我想約妳，和你一起，情侶關係」、「不會懷孕，還是妳想生一個」等訊息，並自拍下體照片傳送給小美，被法院依犯跟蹤騷擾防制法判罰5萬8千元。示意圖。（路透）

    陳姓男子為了追求小美，以手機通訊軟體LINE傳送「我想約妳，和你一起，情侶關係」、「不會懷孕，還是妳想生一個」等訊息，並自拍下體照片傳送給小美，被法院依犯跟蹤騷擾防制法判罰5萬8千元。示意圖。（路透）

    2025/03/25 22:00

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子在基隆市連鎖超商門市的海報上，發現海報上小美（化名）長相清秀，為了追求小美，以手機通訊軟體LINE傳送「我想約妳，和你一起，情侶關係」、「不會懷孕，還是妳想生一個」等訊息，並自拍下體照片傳送給小美。基隆地院近日審結，依陳男犯跟蹤騷擾防制法「跟蹤騷擾罪」，判處陳男拘役58天，得易科5萬8千元罰金。

    判決指出，陳姓男子在基隆市連鎖超商門市看到「拉筋班」招生海報，發現海報上小美長相清秀，為了追求小美，以手機通訊軟體LINE搜尋小美的電話，取得小美的LINE的聯繫方式後，自去年6月起連續9天，多次以LINE傳送「我想約妳，和你一起，情侶關係」、「不會懷孕，還是妳想生一個，商量看你的排朊（卵）期絕（決）定」等訊息，並自拍下體照片傳送給小美。

    案經小美報案，警方依小美翻拍陳男傳LINE給小美「不會懷孕，還是妳想生一個」等訊息對話，通知陳男到案說明，陳看到與小美的LINE對話後坦承犯行，檢方認定，陳傳給小美的LINE對話內容，已構成騷擾小美，致小美心生畏怖，且影響小美的生活，遂將陳男依涉犯跟蹤騷擾防制法起訴。

    法院審理時，陳男改口稱他是先受小美騷擾，才會騷擾小美；法官認為，陳男並沒有真心悔悟，依陳男犯跟蹤騷擾防制法「跟蹤騷擾罪」判處拘役58天，得易科5萬8千元罰金。

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