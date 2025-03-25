涉貪上尉李振育自菲遣返 桃檢聲押

涉貪陸軍第六軍團前上尉軍官李振育今天被調查局人員從菲國押解返台，解送桃園地檢署歸案。 （記者劉信德攝）

2025/03/25 20:36

〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍六軍團前軍官李振育涉犯貪污治罪條例卻潛逃出境，台菲雙方今天下午共同押解李振育返台，並解送桃園地方檢察署歸案；檢察官今晚8點複訊後，認李振育涉犯貪污治罪條例之利用職務詐取財物等罪嫌，為有期徒刑5年以上重罪，有逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押。

檢調指出，李振育於2018年至2019年間擔任陸軍第六軍團政戰部眷服組上尉工程官，向廠商佯稱為眷地租賃業務承辦人，盜蓋六軍團關防大印偽造不實土地租約及繳費證明，誘使廠商簽約、交付土地租金後，A走388萬餘元，涉犯貪污治罪條例。

請繼續往下閱讀...

案經桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦，李振育於2020年3月間潛逃出境至菲律賓，桃檢隨後發布通緝，調查局隨即提列李振育為外逃通緝對象；菲國執法機關去年2月間依調查局提供通緝資料，在宿霧市逮捕李振育，並暫置當地外國人收容所等待遣返，但因菲方懷疑李振育為另一姓名相同的嫌疑人，經釐清身分後，今天下午將他遣返，由調查局國際事務處科派員押解返台，並解送桃園地方檢察署歸案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法