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    竹聯幫主大位「白狼」出面喬事 刑事局：不容政黨涉入犯罪組織運作

    白狼張安樂。（資料照）

    白狼張安樂。（資料照）

    2025/03/25 18:29

    〔記者邱俊福／台北報導〕媒體報導「三強拚大位竹聯幫主之爭暗潮洶湧，白狼張安樂挑餐廳選竹聯幫幫主」，刑事局說，竹聯幫及其於國內、外各地分設之分部或堂口，平日即糾眾從事各種不法犯罪活動，最高法院相關刑事判決已指出，該幫派為公眾週知之為典型犯罪組織，目前已通令全國警察機關將全面注蒐掌握繼任幫主資訊，尤其針對以政黨為幌，實際從事主持、操控犯罪組織活動分子，必定從嚴從速偵辦，決不寬貸。

    刑事局說，不論竹聯幫幫主繼任對象為何人，警察機關將依涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑」、刑法第154條「參與以犯罪為宗旨之結社者，處3年以下有期徒刑」嫌疑，即刻立案偵處。

    憲法雖保障人民有組織政黨的自由，但政黨的組織及運作應符合民主原則，並以維護自由民主憲政秩序為要旨，因此警察機關將特別針對特定政黨涉入犯罪組織運作分子，提供內政部作為依法查處聲請解散之依據；只要該犯罪組織持續運作，警察機關打擊行動絕不會停止。

    刑事局說明，犯罪組織藉由公然聚會彰顯運作情事，已符合組織犯罪防制條例第3條第4項「公眾得出入之場所聚集3人以上，以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為幫派組織之成員，或與幫派組織或其成員有關聯等情事」構成要件，警察機關必強力執法，貫徹「幫派零容忍」原則。

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