誆稱AI操盤外匯投資方案吸金逾10億 檢調發動搜索6人列被告

台北地檢署今日指揮台北市調查處調查官，兵分7路前往公司及高姓等6名被告家中搜索，全案朝銀行法及加重欺等罪偵辦。（記者吳昇儒攝）

2025/03/25 18:24

〔記者吳昇儒／台北報導〕高姓男子於2021年至2022年間找來姜姓助手及陳姓夫婦，創立微資有限公司，推出VIG投資方案以「AI操作外匯投資」作號召，開辦投資說明會，吸引被害人投資，吸金逾10億元。因繳不出利息，投資人方知上當受騙。台北地檢署今日指揮台北市調查處調查官，兵分7路前往公司及6名被告家中搜索，全案朝銀行法及加重欺等罪偵辦。

檢調查出，高姓主嫌為吸金案的實質負責人，找來姜姓男子擔任下線後，再由他邀請陳、黃姓夫妻檔，一起進行吸金投資，由陳男擔任創立微資有限公司負責人。

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陳姓夫妻二人不定期對外召開說明會，以最夯的AI操作外匯投資，每月保證獲利4%至6%作為噱頭，吸引被害人投資，吸金超過10億元。直至投資人於2022年起，開始收不到該公司宣稱的利息後，方知被騙。

據悉，高男對外自稱是香港先鋒國際投資集團在台灣地區的最高負責人，但該公司經調查後，確認是一家無牌公司。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官郭盈君今日指揮台北市調查處調查官持法院核發的搜索票，前往微資公司及高男等人住所，共7處地點執行搜索，並以被告身分約談高姓負責人、姜姓男子及公司登記負責人陳姓男子及其妻子黃姓女子與員工共6人到案，全案朝違反銀行法及加重詐欺等罪嫌方向偵辦。

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