焚化廠歲修又天乾物燥 屏東枋寮衛生掩埋場傳火警

屏東縣枋寮鄉玉泉村掩埋場今天下午發生火警，義警消全力灌救。（小鎮資訊粉專提供）

2025/03/25 18:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東枋寮鄉玉泉村的掩埋場，今天下午約1點22分傳出火警，由於垃圾屬易燃物，當場是爆發大火，熊熊烈火的火勢驚人，所幸在消防第3大隊共派遣12車24人前往搶救下，在約2.5小時後已控制，現已無明火，持續灑火降溫中。

屏東縣唯一的焚化廠位於崁頂鄉，目前正在歲修當中，附近鄉鎮的垃圾大多送往枋寮的掩埋場暫置，在垃圾量大增下，疑似新進場垃圾中出現高壓氣瓶甚至未燃盡的紙錢等等，加上天氣天乾物燥且氣溫升高，今天下午1時22分被衛生掩埋場駐場人員發現起火。

請繼續往下閱讀...

駐場人員即刻通報119，屏東縣消防局出動枋寮、佳冬、春日、新埤、南州、林邊、東港、來義、崁頂分隊及第3大隊12車24人前往搶救，由副大隊長胡淞銀擔任指揮官，到達現場立即部署水線並配合怪手進行滅火，火勢於15時46分控制，現場已無明火，目前持續灑水降溫，初估燃燒面積約1公頃。

屏東縣枋寮鄉玉泉村掩埋場今天下午發生火警，義警消全力灌救。（屏東縣消防局提供）

屏東縣枋寮鄉玉泉村掩埋場今天下午發生火警，義警消全力灌救。（屏東縣消防局提供）

屏東縣枋寮鄉玉泉村掩埋場今天下午發生火警，義警消全力灌救。（屏東縣消防局提供）

屏東縣枋寮鄉玉泉村掩埋場今天下午發生火警，義警消全力灌救。（小鎮資訊粉專提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法